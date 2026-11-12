Динко Вълев отрече да взема пари за паркинг. Пита траурните агенции дали правят като него (видео)

Динко Вълев, обвинен от Пътна помощ, че взема пари за паркинг на пострадалите от жестоката катастрофа на АМ "Тракия" превозни средства опроверга тези твърдения във Фейсбук.

Той отдаде това на конкуренцията, която не разполагала с неговата техника, нито пък е толкова трудолюбива като него.

По думите му плащат само камионите, издърпвани с кранове и репатраци, както и за претоварване на стоката от катастрофиралия камион.

Ето какво написа Вълев на страницата си във Фейсбук (бел. ред. правописът и пункуацията са без редакторска намеса)

Във връзка с разпространената информация за мен че съм искал пари за паркинг на автомобилите от трагичната катастрофа не е вярно единствено се заплаща на камионите които се издърпват с кранове и репатраци претоварване на стоката извозване на катастрофиралия камион до мястото от където е собственика съпричастен съм и то много на нито една лека кола не искам пари нито за паркинг нито за изтегляне Ако искат и с години да стоят при мен Само да попитам траурните агенции съпричастни ли са безплатно ще погребват хората?????? Плюят ме защото не съм удобен на конкуренцията което в днешно време е нормално нито имат толкова техника колкото мене Нито са работливи колкото мене бъдете всички живи и здрави

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