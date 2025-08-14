Дигитални умения за каузи: програмата на Impact Drive за обучения на НПО

Дигиталната агенция Netpeak се включи като лектор и партньор в образователната програма DigiComs на фондация Impact Drive, насочена към развитието на дигиталните умения в неправителствения сектор. Участието бе безвъзмездно, а екипът на Netpeak представи два ключови модула: “SEO за каузи” и “Реклама в Meta и Google”.

Програмата е част от инициативите на Impact Drive, които от години подпомагат граждански организации да повишат своята ефективност чрез модерни инструменти за комуникация и дигитално присъствие. Фондацията развива специализирани обучителни курсове, адаптирани към специфичните нужди на НПО сектора – с ограничени ресурси, но високи цели. В основата на тези обучения стои идеята, че добрите каузи се нуждаят от също толкова добри комуникационни стратегии, за да стигнат до своите аудитории.

SEO за каузи: как да направим стойностното съдържание откриваемо

Първият модул от две лекции, воден от Дарин Йорданов (SEO специалист в Netpeak), въведе участниците в основите на оптимизацията за търсачки и ролята ѝ в рамките на комуникационната стратегия на всяка кауза. Акцентът бе върху това как чрез правилно структуриране на съдържанието, избор на ключови думи и техническа оптимизация, организациите могат значително да повишат видимостта на своите сайтове и инициативи.

Лекционната част премина с практически модул, в който участниците работиха по реални казуси - свои или предложени от екипа на Impact Drive и получиха индивидуална обратна връзка.

Дигитална реклама с фокус върху резултати

В рамките на две лекции Станислав Владимиров, PPC специалист в Netpeak, разгледа стратегиите за рекламиране в социалните мрежи и Google, фокусирайки се върху кампании с ограничени бюджети, насочени към ангажиране и подкрепа на каузи.

Обсъдени бяха и възможностите за ползване на Google Ad Grants – програма, която предоставя безвъзмезден рекламен бюджет за НПО-та. В допълнение Станислав представи методи за измерване на ефективността чрез метрики и анализ на ангажираността – умения, които често остават извън полезрението на организации без маркетинг екип.

Какво стои зад програмата – разговор с организаторите от Impact Drive

Решихме да се допитаме и до самите организатори на програмата, за да надникнем зад кулисите на едно от малкото целенасочени усилия в България за дигитално обучение на неправителствения сектор. С какви предизвикателства се сблъскват най-често организациите, какво ги мотивира да търсят знания и как се изграждат партньорства с агенции като Netpeak – това са само част от темите, които ще засегнем в краткото интервю.

Как възникна идеята да създадете програма, насочена към дигиталната комуникация на НПО организации?

Идеята за DigiComs възникна още през 2018 година, когато искахме да извадим фактора “местоположение” от уравнението в дигиталните комуникации на каузи и да направим тази работа гъвкава. През 2020 г., когато светът беше на пауза, екипът на Impact Drive беше готов да натисне бутона „play“. Програмата бе създадена в отговор на нарастващата нужда от актуални дигитални умения в гражданския сектор. Основната цел беше да се разработи специализирано, изцяло онлайн обучение, достъпно за всеки в България, независимо от местоположението му. DigiComs беше замислен не само като образователен курс, но и като социален модел за изграждане на професионална общност от дигитални комуникатори на каузи.



Как избирате темите и лекторите за всяко издание? Как се включи Netpeak в тази инициатива?

Темите се избират спрямо нуждите на участниците и динамично променящите се изисквания на дигиталната среда. Стремим се да събираме възможно най-много обратна връзка от участниците, на база на която да развиваме обучението - променяме структурата, добавяме нови теми и лектори. Ние вярваме в ученето чрез практика и работим с водещи експерти и професионалисти от НПО и бизнес сектора. Много сме щастливи, че в тазгодишното издание на DigiComs един от ключовите ни партньори е Netpeak. Цели трима експерти се включиха като преподаватели и споделиха своя безценен опит и експертиза в своите теми - Дарин Йорданов (SEO), Станислав Владимиров (Реклама в МЕТА/Google) и Любов Василева (Copywriting).



Какви са най-честите дефицити, които забелязвате у участващите организации в началото на обучението?

Много от участниците в началото нямат яснота как функционира гражданският сектор и как се различава той от корпоративния свят. Често има липса на основни дигитални умения и разбиране за комуникационната роля при фондонабиране, SEO, копирайтинг и изграждане на дигитално присъствие. Затова началният модул на DigiComs покрива именно тези основи, за да подготви участниците за по-специализираното съдържание по-нататък. Друга трудност е умението за прилагане на знанията в практиката. Това ни кара в обучението да работим с много упражнения, демонстрации на процеси и инструменти, и със задачи, в които участниците да прилагат наученото веднага в ежедневието си.

Как измервате ефекта от програмата върху реалната работа на участниците след приключване на модулите?

Ефектът се проследява чрез практическите задачи, които участниците изпълняват, както и чрез обратната връзка от лекторите. В края на програмата те завършват с финално задание, базирано на реални предизвикателства от НПО сектора. Освен това, Impact Drive следи как завършилите намират реализация – много от тях започват стажове или работа в неправителствени организации. Един добър пример за това е Радина - наша пълноправна колежка в Impact Drive от над година, която започна своя път в дигиталните комуникации именно с обучението DigiComs през 2022г.

Кои теми и умения смятате за критично важни за бъдещето на НПО сектора в дигитална среда?

Живеем в свят, който се променя със скоростта на алгоритъм, в който е критично важно за гражданския сектор не просто да „навакса“ дигитално, а да бъде крачка напред. Умения като дигитален маркетинг, SEO, комуникация за фондонабиране, UX/UI дизайн, личен брандинг и стратегическо мислене вече не са "добавена стойност", а необходимост.

Но още по-важна е способността да се ориентираме в технологичния шум – да използваме с лекота инструменти като ChatGPT, Canva, Grammarly, Google Analytics, Google Ads, както и нови AI технологии като Eleven Labs. Това е дигиталният език на днешния свят – и ако гражданският сектор иска да бъде чут, трябва да го говори уверено и съзнателно.

Затова вярваме, че не е достатъчно просто да предадем знания. Нужно е хората да излизат от DigiComs с конкретни умения, реални инструменти и увереността, че могат да ги приложатведнага – в името на каузите, в които вярват.

Дигиталното знание като устойчив ресурс за НПО сектора

Образователните програми на Impact Drive са структурирани така, че да предложат не просто информация, а приложими знания. Включването на практици от агенции като Netpeak добавя експертност, реалистичен поглед и опит, които помагат на организациите да избегнат често срещани грешки и да структурират своите комуникационни усилия по-устойчиво.

В рамките на обучителната инициатива се предвиждат и бъдещи лекции. През октомври Любов Василева, Team Lead of Copywriting в Netpeak Bulgaria, ще води модул, посветен на копирайтинга, курираното съдържание за различни цели и работата с изкуствен интелект. Темата е избрана с оглед на нуждите на НПО-та да създават убедителни комуникации за различни аудитории.