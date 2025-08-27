Дигитални и зелени технологии ще изучават в Тракийския университет

Факултет „Дигитални и зелени технологии“ ще бъде открит към Тракийския университет в Стара Загора, беше решено днес на заседание на Министерския съвет.

Мотивите на висшето училище за откриването на новия факултет са:

- остра нужда на националния и регионалния пазар на труда от специалисти по информационни технологии и специалисти по зелени технологии в контекста на глобалната политика за дигитализация на бизнеса и въвеждането на чисти технологии;

- структурно да се обособи и обобщи натрупаният потенциал и постигнатите до момента резултати в учебната и научноизследователската работа в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ и професионално направление 5.4 „Енергетика“, като по този начин се създадат условия за повишаване на качеството на обучението;

- интересът към обучение на студенти в ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки“ и ПН 5.4 „Енергетика“ е устойчив както от страна на студентите, така и от страна на местния бизнес, общинската и областната управа и неправителствените организации.

Проектът за откриване на основното звено е получил положителна оценка от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Предвижда се първоначално във факултета да се провежда обучение в редовна и задочна форма за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в следните действащи и нови специалности от акредитираните професинални направления 4.6 „Информатика и компютърни науки“ и 5.4 „Енергетика“: „Софтуерно инженерство“, „Информационни технологии“, „Киберсигурност и електронно управление“, „Устойчива и зелена енергетика“, „Топлоенергийни и екологични технологии и системи“, „Умни и зелени енергийни системи“, „Енергопреобразуващи технологии и системи“.

Още на 23 юли 2025 г. беше обявено, че Тракийският университет – Стара Загора смята да открие факултет „Дигитални и зелени технологии“, включващ три основни катедри: „Софтуерно инженерство“, „Киберсигурност“ и „Зелени технологии“.