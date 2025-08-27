Дигитални и зелени технологии ще изучават в Тракийския университет

Факултет „Дигитални и зелени технологии“ ще бъде открит към Тракийския университет в Стара Загора, беше решено днес на заседание на Министерския съвет.
Мотивите на висшето училище за откриването на новия факултет са:
- остра нужда на националния и регионалния пазар на труда от специалисти по информационни технологии и специалисти по зелени технологии в контекста на глобалната политика за дигитализация на бизнеса и въвеждането на чисти технологии;
- структурно да се обособи и обобщи натрупаният потенциал и постигнатите до момента резултати в учебната и научноизследователската работа в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ и професионално направление 5.4 „Енергетика“, като по този начин се създадат условия за повишаване на качеството на обучението;
- интересът към обучение на студенти в ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки“ и ПН 5.4 „Енергетика“ е устойчив както от страна на студентите, така и от страна на местния бизнес, общинската и областната управа и неправителствените организации.
Проектът за откриване на основното звено е получил положителна оценка от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация.
Предвижда се първоначално във факултета да се провежда обучение в редовна и задочна форма за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в следните действащи и нови специалности от акредитираните професинални направления 4.6 „Информатика и компютърни науки“ и 5.4 „Енергетика“: „Софтуерно инженерство“, „Информационни технологии“, „Киберсигурност и електронно управление“, „Устойчива и зелена енергетика“, „Топлоенергийни и екологични технологии и системи“, „Умни и зелени енергийни системи“, „Енергопреобразуващи технологии и системи“.
Още на 23 юли 2025 г. беше обявено, че Тракийският университет – Стара Загора смята да открие факултет „Дигитални и зелени технологии“, включващ три основни катедри: „Софтуерно инженерство“, „Киберсигурност“ и „Зелени технологии“.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тука има, тука нема: Черният леопард се появи край Тутракан
Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк
Деца избягаха от детска градина. Този път в Сапарева баня
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде