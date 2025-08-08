Детска игра с пиратки е причина за пожара в Шуменското плато

Детска игра с пиратки е предизвикала пожара в гората над чешма „Фатмаджика“, в близост до панорамния път към паметника „Създатели на Българската държава“, на територията на Природен парк „Шуменско плато“, съобщи дирекцията на парка на страницата си във Фейсбук.

Очевидци, подали сигнала за инцидента на 7 август, разказали как група деца са хвърляли пиратки и веднага след това са избягали. В резултат избухва пожар, който застрашава електропреносната мрежа – пламъците се разпространяват в района около електрически стълбове, а електрозахранването в близкия квартал е временно прекъснато.

В гасенето на пожара са участвали огнеборци от Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, служители от всички горски структури, от дирекцията на Природен парк "Шуменско плато", както и доброволци.

Областната управа напомня, че с оглед на високите температури и засушаването, е важно да се спазват стриктно правилата за пожарна безопасност- да не се пали открит огън, да не се горят сухи треви и отпадъци, както и да се внимава при работа с техника край горски и земеделски терени.

Заради пожара снощи беше временно ограничен достъпът до паметника „Създатели на Българската държава“. Пламъците бяха овладени по-късно вечерта.