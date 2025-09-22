Ден без автомобили: затварят центъра на София за коли

Органзацията на движението в София ще бъде променена днес за инициативата на ЕК "Европейска седмица на мобилността 2025" и "Ден без автомобили", съобщиха от Столична община.

До 20.00 часа днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Александър Стамболийски“ в участъка между „пл. „Света Неделя“ и бул. „Христо Ботев“.

До 20.00 часа днес се забранява влизането на пътни превозни средства в зоната, ограничена от: бул. „Тодор Александров“ между бул. „Христо Ботев“ и бул. Кн. Мария Луиза., бул. „Кн. Александър Дондуков“ между бул. „Кн. Мария Луиза“ и ул. „Малко Търново“, ул. Московска“, ул. „11-ти август“ между ул. „Московска“ и пл. „Св. Александър Невски“, ул. „Оборище“ между ул. „11- ти август“ и бул. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“ между ул. „Оборище“ и ул. „Ген. Паренсов“, ул. „Ген. Паренсов“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“, ул. „Цар Шишман“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Хан Крум“, ул. „Хан Крум“ между ул. „Цар Шишман“ и ул. „Уилям Гладстон“, ул. „Уилям Гладстон“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Цар Шишман“, ул. „Ангел Кънчев“ между ул. „Уилям Гладстон“ и ул. „Иван Денкоглу“, ул. „Иван Денкоглу“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Цар Асен“, ул. „Цар Асен“ между ул. „Иван Денкоглу“ и ул. „Алабин“, ул. „Алабин“ между ул. „Цар Асен“ и ул. „Лавеле“, ул. „Лавеле“ между ул. „Алабин“ и ул. „Позитано“, ул. „Позитано“ между ул. „Лавеле“ и бул. „Христо Ботев“, бул. „Христо Ботев“ между ул. „Позитано“ и бул. „Тодор Александров“, с изключение на граничните улици и булеварди, автомобилите, обслужващи съгласуваните на територията на Столична община събития, тържествени церемонии /сватби, кръщенета и др./, автомобилите на живущите в района и колите на обществения транспорт.

От 11.00 часа днес ще се проведе велосипедно шествие с маршрут: от бул. „Александър Стамболийски“ /в участъка от бул. „Христо Ботев“ и пл. „Света Неделя“/, по бул. „Витоша“, надясно по бул. „Тодор Александров“, бул. „Кн. Александър Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“, наляво по бул. „Янко Сакъзов“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до пл. „Орлов мост“, по бул. „Цар Освободител“, по бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ /финал/.

Линиите на обществения транспорт няма да бъдат ограничени, а ще има и специални безплатни линии, които ще се движат от площад "Възраждане" до депото в "Трамкар", където днес ще се проведе Ден на отворените врати.

Програмата за днес:

10:00 – 16:00 ч. Ден на отворени врати в градския транспорт /Депо „Трамкар“, бул. Цар Борис III /

10:00 - 16:00 ч. Безплатна ретро автобусна линия от пл. Възраждане до Депо „Трамкар“, бул. Цар Борис III през 16 мин.

12:00 – 16:00 Безплатен ретро трамвай. Маршрут: пл. "Възраждане" – ул. "Алабин" – бул. "Княгиня Мария-Луиза" – Централна гара – Лъвов мост – бул. "Христо Ботев" – площад "Възраждане"

11:00 ч. Велосипедно шествие „Да покараме колело за здраве”. Маршрут: от бул. "Александър Стамболийски" в участъка – пл. "Света Неделя" – пл. "Орлов мост" – бул. "Александър Стамболийски" (финал).

10:30 – 14:30 Място: Бул. "Стамболийски" (между пл. "Света Неделя" и бул. "Хр. Ботев"):

• Участие на детска вокална група "Бон-Бон";

• Изложба на превозни средства – автобуси от най-ново поколение;

• Представяне на Зеления ринг – концепция и план за реализация, изложение и дискусии;

• „Център за градска мобилност” ЕАД ще зарежда безплатни карти за градски транспорт на деца до 14 години;

• Информационни шатри на: „Център за градска мобилност” ЕАД, ОП „Софияплан”, Посолството на Кралство Дания, Сдружение „Въздух за здраве“, Медицински университет, МЦ „Феникс 87” и Фондация „Искам бебе”;