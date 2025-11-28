Дъжд от днес до неделя, ноември си отива с хладно време

Дъжд ще вали в цялата страна, в Източна България ще има и гръмотевици. Кодът в тази част на страната е зелен, но в Благоевград, Смолян и част от област Кърджали е обявен червен код за валежи. В повечето райони ще духа умерен източен вятър.
Максималните температури ще са между 9° и 14°, в София – около 9 градуса, според прогнозата на НИМХ.
Билата и върховете на планините ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2 градуса.
Край морето ще е облачно, ще превалява дъжд. Ще духа умерен, по Северното Черноморие и временно силен източен вятър. На брега термометрите ще се качат до 17°, а сред вълните от 3 бала - до 11 градуса.
В събота валежите ще спрат - първо в Западна България, а в неделя и в източната част от страната.
