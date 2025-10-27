Д-р Станчева, гастроентеролог: Как да елиминираме вредното влияние на храните?

В забързано ни ежедневие все по-малко време отделяме на храната, която консумираме и нейното качество. Но не бива да забравяме, че нашето здраве е в пряка зависимост от хранителните ни навици и това какво ядем всъщност.

Храната ни все по-често съдържа химични вещества, които вредят на телата ни. Такива са пакетираните и обработени храни, които изобилстват от изкуствени консерванти, оцветители и подобрители на вкуса, а честата им консумация може да причини множество проблеми и да повиши риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания, висок холестерол, затлъстяване, диабет или кожни проблеми.

Затова е много важно да разберем как можем да избегнем вредното влияние на храните и да повишим имунитета си?

За отговор на този въпрос потърсихме мнението на д-р Доротея Станчева, гастроентеролог - медицински управител на МЦ “Пансанус“ гр.София.

Д-р Станчева, нека започнем разговорът с това защо и кога определени комбинации от храни могат да доведат до храносмилателни проблеми?

Когато храните, които консумираме са комбинирани неправилно, може да се стигне до храносмилателни проблеми, като подуване на корема, газове, киселини и дори по-сериозен дискомфорт. Причината за това е, че различните видове храни изискват различни ензими и време за храносмилане. Ако в едно хранене се съчетават несъвместими храни, храносмилателната система може да не успее да се справи ефективно с тях, което води до ферментация, подуване и образуване на газове.

Какви са вашите съвети за справяне с подуването и газовете?

За да избегнете стомашен дискомфорт следвайте тези няколко правила:

1. По възможност – отделете си 20-30 мин минути за хранене – време, през което да не се налага да работите или и да решавате спешни задачи /кратките хранения между няколко ангажимента не позволяват на процеса да бъде пълноценен. / Не пропускайте и приема на вода в ежедневието си – около 35 мл на килограм тегло е оптималната хидратация на организма.

2. Дъвчете добре храната: Бавното и пълно дъвчене на храната спомага за по-добро разграждане на хранителните вещества и предотвратява образуването на излишни газове.

3. Консумирайте ферментирали храни, тъй като те са богати на пробиотици и помагат за намаляване на подуването и газовете.

В червата живеят трилиони бактерии, които участват в храносмилането. Когато има дисбаланс между добрите и лошите бактерии, това може да доведе до неправилно усвояване на храната, ферментация и прекомерно образуване на газове. Пробиотиците помагат за възстановяването на този баланс, което води до по-добро разграждане на храната и намаляване на газовете.

Освен това подобряват разграждането на хранителните вещества и предотвратяват забавеното храносмилане, което често води до подуване. Това е особено важно за хора с лактозна непоносимост или сензитивност към определени храни, при които пробиотиците могат да помогнат за разграждането на лактозата и намаляване на дискомфорта.

Нека поговорим и за още един нашумял в последните години проблем, свързан с храненето - вредното влияние на Е-тата в храните.

Е-тата (хранителни добавки с кодове, започващи с „Е“) са вещества, използвани в хранителната индустрия за подобряване на вкуса, цвета, консистенцията и удължаване на срока на годност на продуктите.

Някои от тях могат да имат отрицателно въздействие върху здравето, особено когато се консумират в големи количества. Те могат да предизвикат непоносимост, особено при хора с чувствителна имунна система. Определени добавки като натриев глутамат (E621) и някои консерванти могат да предизвикат стомашно-чревни проблеми, включително гадене и дискомфорт и да доведат до натрупване на токсини в организма. 1

А какво е действието на аспартама в храните?

Аспартамът е изкуствен подсладител, широко използван в хранително-вкусовата промишленост, особено в продукти с ниско съдържание на захар или без захар, като безалкохолни напитки, дъвки, сладкиши и диетични храни. Той е около 200 пъти по-сладък от захарта, което го прави популярен избор за тези, които искат да намалят калорийния прием. Въпреки това, съществуват притеснения относно неговото влияние върху здравето в дългосрочен план.

Метанолът, който се образува при разграждането на аспартама, в малки количества се счита за безопасен. Но някои хора съобщават за стомашни и храносмилателни проблеми след консумация на храни и напитки, съдържащи изкуствения подсладител. Затова моят съвет е да избирате естествени алтернативи на подсладител. Можете да замените изкуствените подсладители с естествени като стевия или ксилитол, които също имат нисък гликемичен индекс, но без потенциалните странични ефекти.

Ако все пак консумирате продукти, съдържащи аспартам, опитайте се да го правите умерено /не по често от 2 пъти седмично/, за да избегнете прекомерно натоварване на организма с метаболитите му.

Как пробиотиците могат да ни избавят от храносмилателни проблеми в следствие на неправилното хранене и да неутрализираме вредата от употребата на изкуствени подобрители в храната?

Пробиотиците могат да бъдат полезни в неутрализирането на част от негативните ефекти на Е-тата и изкуствените подсладители, подобрявайки функциите на храносмилателната система и имунната защита. 2

Те спомагат за по-добро усвояване на хранителните вещества и детоксикация на организма. Действат успокояващо върху чревната стена и намаляват риска от възпалителни реакции.

Освен това, пробиотичните щамове имат способността да разграждат или неутрализират определени химически вещества, включително токсини и вредни добавки, присъстващи в храните.3 Това се дължи на различни ензими, които тези бактерии произвеждат, както и на способността им да модифицират химичния състав на някои съединения в хранителната среда.

Известно е също така, че пробиотиците стимулират имунната система и помагат за укрепване на защитните механизми на тялото срещу вредни външни агенти.

Как да изберем подходящият пробиотик?

Тъй като е трудно да се осигурят ежедневно достатъчно пробиотици от храната, можете да вземате пробиотични добавки, които съдържат конкретни щамове, полезни за храносмилателната система. Изберете добавки с високо съдържание и концентрация на активни култури, разнообразие от пробиотични щамове и жизнеспособност. Трябва да вземете под внимание и степента на издръжливост срещу висококиселинната враждебна среда на стомаха. Важно е също така пробиотичните щамове да бъдат в точните пропорции и комбинации, заедно с пребиотик и витамини, които да допълват действието.

Такъв продукт е ФЛОРА 10 – ПРОБИОТИК + ПРЕБИОТИК ОТ ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ, който спомага за справяне с подуването и газовете, като поддържат здравословния баланс на чревната микрофлора и подобрява храносмилането.

Това е една идеално балансирана пробиотична формула, което се дължи на точната селекция от щамове и прецизното им съотношение.

Ето кои са неоспоримите предимства на ФЛОРА 10:

- ФЛОРА 10 съдържа 10 млрд. живи бактерии от специално подбрани и клинично проучени 7 щама от 4 групи. Специалната формула съдържа и пребиотиците фруктоолигозахариди (FOS) и инулин, както и витамин В1, В3 и С.

Установено е, че съчетанието от разнородни добри бактерии образува синергия помежду им, което дава много по-добри резултати от прилагането само на един пробиотик.

- Богатото видово разнообразие на щамовете, устойчивостта им и скоростта, с която се делят, са ключовите фактори за по-бързото възстановяване на микробиома, което ФЛОРА 10 гарантирано постига.

- Пробиотичните щамове във Флора 10 са защитени с технология микроинкапсулиране от последна генерация, което гарантира тяхната ефективност след преминаване през стомаха.

- Добавеният щам Lactobacilus bulgaricus способства за размножаване на полезните бактерии, за правилното храносмилане и абсорбиране на хранителни вещества.

- Щамовете в състава на Флора 10 притежават Европейски сертификат за качество.

- Всички щамове са развити върху растителна среда, което прави продукта подходящ за пациенти с непоносимост към млечни протеини.



Нека разгледаме действието на конкретните щамове във ФЛОРА 10 за елиминиране на вредите от изкуствените подобрители или неправилната консумация на храни?

Започвам с това, че във ФЛОРА 10 се съдържат три щама от вида Лактобацилус, всеки със своята специфика и ползи. Те стимулират имунната система и спомагат за елиминиране вредното влияние на канцерогенните храни. Ограничават патогените и помагат да се усвои лактозата.

Lactobacillus bulgaricus произвежда млечна киселина, която е важна за растежа и размножаването на полезните бактерии, потиска развитието на патогенните и гнилостни микроорганизми, свързва се с мутагените и канцерогените в неразтворими комплекси и ги изхвърля от организма. Млечната киселина понижава pH в червата, което създава неблагоприятна среда за растежа на патогенни микроорганизми и подпомага развитието на полезни бактерии. 4

Бацилус Коагуланс е мощен пробиотик, който попадайки в червата, се размножава много бързо и колонизира в чревния тракт, като потиска развитието на патогенните бактерии и понижава нивата на образуваните от тях токсини. Увеличава съпротивителните сили на организма. Той подпомага развитието на други пробиотични щамове и неутрализира патогенните микроорганизми.

Лактобацилус ацидофилус помага за разграждането на лактозата и може да бъде полезен за хора с лактозна непоносимост. Също така намалява подуването и ферментацията в червата. 5

Ентерококус фаециум потиска растежа на патогени като Салмонела, Ешерихия, Псевдомонас, Протеус. Предотвратява развитието на диария, свързана с приема на антибиотици. 6

В заключение можем да кажем, че ФЛОРА 10 на ABOPHARMA представлява своеобразен НАУЧЕН ПРОБИВ В ЧРЕВНОТО ЗДРАВЕ!

Това е една специално подбрана комбинация от пробиотици и пребиотици за поддържане на баланса и възстановяването на индивидуалната стомашно-чревна флора. Те не само че балансират чревната микрофлора, но и подобряват усвояването на хранителни вещества и укрепват имунната система, което води до по-добро общо здраве.

