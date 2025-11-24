Д-р Калина Милушева е назначена за изп. директор на БАБХ

OFFNews 24 ноември 2025 в 10:14 1764 2
Д-р Калина Милушева

Снимка Agrotv- стопкадър
Д-р Калина Милушева

Със заповед на министър-председателя Росен Желязков на длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е назначена д-р Калина Милушева, съобщи правителствената информационна служба.

Назначението идва след кончината на досегашния председател на агенцията д-р Светлозар Патарински.

От 2024 г. до момента д-р Милушева е директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Тя има дългогодишен професионален опит в системата на БАБХ, започвайки през 2011 г. като инспектор в отдел „Контрол на храните“ на ОДБХ - Благоевград, а от 2015 г. ръководи отдела в качеството си на началник.

Д-р Милушева притежава две магистърски степени - по ветеринарна медицина и по санитарна микробиология и безопасност на храните, завършени в Тракийски университет – Стара Загора.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    20434

    2

    случайно прочетох

    24.11 2025 в 11:37

    -0
    +6
    Ветеринарката я е ужилила пчела по устата?

    16534

    1

    Комита

    24.11 2025 в 10:34

    -0
    +26
    С тия джуки много напомня на д-р Ружа. Обзалагам се, че и на контакти с Таки-Маки го докарва.
     
    X

    Ивайло Пенчев: Щатите не са по-добро място за живеене и за бизнес от България