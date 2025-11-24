Д-р Калина Милушева е назначена за изп. директор на БАБХ

Със заповед на министър-председателя Росен Желязков на длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е назначена д-р Калина Милушева, съобщи правителствената информационна служба.
Назначението идва след кончината на досегашния председател на агенцията д-р Светлозар Патарински.
От 2024 г. до момента д-р Милушева е директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Тя има дългогодишен професионален опит в системата на БАБХ, започвайки през 2011 г. като инспектор в отдел „Контрол на храните“ на ОДБХ - Благоевград, а от 2015 г. ръководи отдела в качеството си на началник.
Д-р Милушева притежава две магистърски степени - по ветеринарна медицина и по санитарна микробиология и безопасност на храните, завършени в Тракийски университет – Стара Загора.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
20434
2
24.11 2025 в 11:37
16534
1
24.11 2025 в 10:34
САЩ и Украйна обявиха 'актуализирана и усъвършенствана' рамка за мир, но въпросите остават
Възходът на 'Грипен'. След Украйна шведски изтребители купи Колумбия, а Канада прояви интерес към тях
Българската сцена става домакин на коледния телевизионен концерт на Il Volo
Зеленски: Благодарни сме на САЩ
Възходът на 'Грипен'. След Украйна шведски изтребители купи Колумбия, а Канада прояви интерес към тях
В нощта на 31 декември срещу 1 януари банкоматите ще спрат да работят за няколко часа