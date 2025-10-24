Чери доматите са причинили салмонела в много страни от Европа

Чери доматите са в центъра на глобална епидемия от салмонела, предупредиха здравни власти. Стотици хора в 20 страни, включително Великобритания, САЩ и Канада, са се разболели от рядък щам на бактерията от 2023 г. насам.

Според актуалните данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), цитирани от бТВ, досега са потвърдени 577 случая на вируса, който причинява потенциално животозастрашаващо хранително отравяне.

Най-много инфекции са регистрирани в Италия (123), Германия (113) и Австрия (76), докато Обединеното кралство и САЩ са регистрирали съответно 73 и 24. Повечето от новите случаи във Великобритания наскоро са пътували до Италия или Малта, като се смята, че първият от тях е мястото, където е станало замърсяването.

Не са съобщени смъртни случаи, въпреки че десетки хора са били хоспитализирани в Европа.

Разследванията разкриха, че неприятното огнище е свързано с домати, отглеждани в Сицилия, където същият щам на Salmonella Strathcona ST2559 е открит във водата за напояване, използвана в зеленчукови ферми.

Същият рядък щам е причинил многократни огнища от 2011 г. насам, всички свързани със сицилиански домати, съобщиха експерти от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

Европейската здравна организация преди това предупреди, че случаите могат да продължат да се увеличават.

"Вероятно ще възникнат нови огнища в бъдещите сезони, докато не бъде установена основната причина за замърсяването и не бъдат приложени мерки за контрол", каза говорител на центъра.

Той допълни, че повтарянето на случаите през 2025 г., включително тези без история на пътуване, предполага продължаващо предаване и разпространение на замърсени продукти извън Италия. Наличието на случаи в множество страни подчертава необходимостта от непрекъснато наблюдение и координиран междусекторен отговор.

Салмонелата е хранителен вирус. Тя живее в червата на животни и хора и се разпространява чрез изпражнения. Храната може да се замърси, ако се отглежда в мръсна вода, докосвана е с мръсни ръце или се е допирала до повърхности, изложени на животински отпадъци.