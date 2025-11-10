Частично отварят за движение главния път Кричим-Девин

OFFNews 10 ноември 2025 в 07:36 337 0
Пътят Кричим-Девин

Снимка БГНЕС
Пътят Кричим-Девин

От тази сутрин частично отварят за движение главния път Кричим- Девин, една от ключовите пътни артерии в Смолянска област. По отсечката ще могат да преминават само леки автомобили до три тона и половина, а камионите ще продължат да се пренасочват през Пампорово и Батак, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът в участъка ще се регулира от светофарна уредба.

Пътят беше напълно затворен в продължение на две седмици заради аварийно укрепване на подпорна стена, която се срути.

Това се случи след като проливните дъждове през май активираха свлачище и едната част от пътното платно се свлече в чашката на язовир "Въча".

Сега трасето е укрепено, а до две седмици се очаква да бъде асфалтирано. Възстановяването на пътя струва на държавата 12 милиона и 600 хиляди лева.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Кънчо Стойчев: С този бюджет се купуват избори