Частично бедствено положение в търновско село след ураган

Кметът на община Стражица, област Велико Търново, Йордан Цонев издаде безсрочна заповед за обявяване на частично бедствено положение, предаде bTV.
Вече близо седмица стражишкото село Кесарево е в частично бедствено положение заради ураганен вятър, силен дъжд и градушка, които нанесоха значителни щети.
Сериозни са щетите по обществени сгради. В читалище „Възпитател 1895“ са отнесени капаци, счупени керемиди, разрушена ламаринена обшивка и разместени водосточни тръби. Подобни поражения има и върху храма „Св. Димитър“, обявен за художествен паметник на културата – там също са паднали керемиди и е повредена част от покривната обшивка.
Общинският щаб за защита при бедствия е приведен в действие, а планът за ликвидиране на последствията се изпълнява под прякото ръководство на кмета. За ситуацията са уведомени областният управител на Велико Търново и министърът на вътрешните работи.
В Кесарево живеят над 1500 души. Селото е известно и с лековития извор, наричан аязмо, който извира веднъж годишно – на 17 юли, в деня на св. Марина. Тогава в Кесарево пристигат хора от цялата страна, за да си налеят вода с надежда за изцеление от различни здравословни проблеми.
