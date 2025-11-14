Чака ни слънчев есенен ден

През нощта ще бъде ясно и тихо, а на сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще бъде предимно слънчево, но в долното поречие на Тунджа и Марица до около обяд, а в Дунавската равнина почти през целия ден ще се задържи мъгливо. Това показва днената прогноза за времето на НИМХ
През деня ще остане тихо. Минималните температури ще са между 1° и 6°, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, а максималните ще са между 13° и 18°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около 0°, максимална - около 16°.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 7°.
Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-16°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
