Борис Бонев: София има 4 снегорина, без фирмите за почистване градът ще е блокиран от снега

Столицата разполага само с четири снегорина. В нормално време, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж.

„Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 сантиметра сняг, градският транспорт ще е блокиран, защото улиците няма да са изчистени. Навсякъде ще е задръстено, защото няма да са изчистени улиците и тротоарите. Градът ще е блокиран. Няколко часа след този блокаж, всичко ще стане лед и ще започне втора фаза на тази криза, когато стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари и няма да могат дори да стигнат дори до „Пирогов“.

Тази апокалиптична картина описа лидерът на Спаси София Борис Бонев, който коментира по БНТ изтичането на договорите за сметопочистване в „Подуене“, „Изгрев“ и „Слатина“ на 30 ноември. Заедно с „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че близо половин милион столичани ще останат без избрана постоянна фирма за почистване, обясни той.

По думите му проблемът е, че в момента "някак се закрепи сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“ благодарение на общинското дружество „Софекострой“ и СПТО. Само че те вече са на максималния възможен капацитет, което означава, че от 1 декември няма кой от общинските структури да поеме още три района. Тоест кризата наистина ще стане остра и много проблемна“, предупреди Бонев.

Той критикува кмета Васил Терзиев за кризата с боклука.

Или наистина не знаят какво правят и просто се надяват някакво чудо да се случи и да им се размине кризата, или това се прави нарочно. Аз трето обяснение нямам, коментира Борис Бонев.