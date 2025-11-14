Бонев: Хората, които не живеят в центъра, ще паркират по-скъпо и по-трудно

Променят се много условията за паркиране в София, особено в центъра, в посока подобрение за живущите там. Обединяват се част от подзоните, за да може в по-широк периметър, ако живеете в центъра, да може да паркирате своя автомобил. Тоест, да не обикаляте една малка зона и обикновено да не може да намерите паркомясто.

Това коментира лидерът на Спаси София Борис Бонев за двойното увеличение на цените в платените зони за паркиране и мащабното им разширяване.

Това не е перфектната реформа. Ние самите също сме не сме особено доволни от някои елементи, но това беше възможният компромис, който може да се постигне след повече от година и половина работа с политическите партии, допълни общинският съветник.

На фона на това, което се случва като мащабна реформа, аз даже бих казал, че хейтът е доста малко. Нито една реформа не е широко приета от всички, защото е свързана винаги с промяна. Хората не обичат промените, когато имат някакъв установен начин на живот. В случая говорим за доста сериозно разширение на зоните. Целта е да се вкара ред в паркирането в града, заяви Бонев.

Той коментира и че с новата цена на служебния абонамент - от 650 лв. сега на 800 евро, се очаква освобождаването на около 500 служебно заети паркоместа.

Реформата ще се отрази значително на хората, които идват с автомобил в центъра, но не живеят там. "За приходящите ще бъде по-скъпо и по-трудно да паркират. Това ще освободи места и ще ограничи ненужния трафик", каза още лидерът на "Спаси София".

Бонев посочи още, че редица малки търговски обекти са се възползвали от възможността да закупят по два или три служебни абонамента, заемайки значителна част от наличните места в подзоните. "При новите цени те просто няма да могат да си позволят същото количество служебни абонаменти", подчерта той.