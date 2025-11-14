Бонев: Хората, които не живеят в центъра, ще паркират по-скъпо и по-трудно

Лидерът на Спаси София на заседание на СОС

Снимка БГНЕС/архив
Лидерът на Спаси София на заседанието на СОС вчера

Променят се много условията за паркиране в София, особено в центъра, в посока подобрение за живущите там. Обединяват се част от подзоните, за да може в по-широк периметър, ако живеете в центъра, да може да паркирате своя автомобил. Тоест, да не обикаляте една малка зона и обикновено да не може да намерите паркомясто.

Това коментира лидерът на Спаси София Борис Бонев за двойното увеличение на цените в платените зони за паркиране и мащабното им разширяване. 

Това не е перфектната реформа. Ние самите също сме не сме особено доволни от някои елементи, но това беше възможният компромис, който може да се постигне след повече от година и половина работа с политическите партии, допълни общинският съветник.

На фона на това, което се случва като мащабна реформа, аз даже бих казал, че хейтът е доста малко. Нито една реформа не е широко приета от всички, защото е свързана винаги с промяна. Хората не обичат промените, когато имат някакъв установен начин на живот. В случая говорим за доста сериозно разширение на зоните. Целта е да се вкара ред в паркирането в града, заяви Бонев.  

Той коментира и че с новата цена на служебния абонамент - от 650 лв. сега на 800 евро, се очаква освобождаването на около 500 служебно заети паркоместа. 

Реформата ще се отрази значително на хората, които идват с автомобил в центъра, но не живеят там. "За приходящите ще бъде по-скъпо и по-трудно да паркират. Това ще освободи места и ще ограничи ненужния трафик", каза още лидерът на "Спаси София". 

Бонев посочи още, че редица малки търговски обекти са се възползвали от възможността да закупят по два или три служебни абонамента, заемайки значителна част от наличните места в подзоните. "При новите цени те просто няма да могат да си позволят същото количество служебни абонаменти", подчерта той.

Анкета

Одобрявате ли въвеждането на нови зони с платено паркиране в София и увеличение на цените?

Да, това ще реши проблема с паркирането и с мръсния въздух.
Не, категорично против съм.
Одобрявам само повишението на цените, но без нови зони.
Одобрявам добавяне на нови платени зони, но без увеличение на цените.
Нямам мнение.
резултати
    440

    8

    4I4ATA

    15.11 2025 в 07:44

    -0
    +0
    А клошара владо с комунистическото име кръстен на ленин и собственик на тоя жалък сайт няма 100 евро на година да си плати за зона и пуска анкета и чак и си я помпа с гласове против разширението на зоната ахахахахахах, комунде, соца свъши, ще си плащаш да ползваш чужда собственост!

    440

    7

    4I4ATA

    15.11 2025 в 07:40

    -0
    +0
    Да и така трябва, центъра не е за всеки клошар, като му е скъпо се мести в люлин, дружба, младост и тн крайни квартали

    3732

    6

    TheRealDruckertreiber

    14.11 2025 в 16:21

    -0
    +0
    Елементарно Уотсън - отивай да живееш в центъра.

    20434

    5

    случайно прочетох

    14.11 2025 в 15:53

    -1
    +3
    Това момченце се поомахленчи и променя посоката на разговора. Платени зони за паркиране се направиха са да се съберат пари за паркинги!!! Паркинги няма! Пари също! ДГД

    1953

    4

    craghack

    14.11 2025 в 11:29

    -4
    +11
    Бонев е във властта. За него тия работи не важат. ЦГМ-то го е захлебило добре, та не му пука, ако ще таксата да я направят и по 5 000 лева на година. Интересно как в Мюнхен, поне според чата, таксата за живущ за година е 35 евро, а у нае с 100 - 150? Но то трябва да има хем за Бонев, хем за по-големите мафиоти, че и за заплати на скобаджиите. Но хак да е на всички, които преди години се радваха, когато гърбеха хората от центъра. Сега, когато стигна и до тях вече не са толкова доволни. Макар, че зоната е разширена в изцяло жилищни квартали, че ще работи и по празници. Което е вече черешката на тортата. За справка исках да ходя да Будапеща между празниците и питах как е с паркирането в центъра на града и се оказа, че между Коледа и Нова година е безплатно. При Орбан.

    4033

    3

    Dido

    14.11 2025 в 11:19

    -4
    +11
    Бонке, а ти защо хОди с кола до Нова? Нали има спирка на метрото до сградата им? Или за нас едно, за вазе - друго? А къде са ОБЕЩАНИТЕ паркинги - над и подземни, в центъра на града? И не ни говори за онзи на Цариградско шосе, щото е почти в Пловдив !

    4052

    2

    IvoIvo

    14.11 2025 в 10:25

    -5
    +15
    Разширяването е ок, но тва по две малко, а???

    1953

    1

    craghack

    14.11 2025 в 10:00

    -4
    +23
    Много долно нищожество е това Бонев. Как само противопоставя живущите в центъра на останалите. масло в огъня.
     
    X

