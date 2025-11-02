Близки, приятели и общественици си взеха последно сбогом с Иван Тенев.
Снимки: БГНЕС
Поклонението пред журналиста, художник и общественик се състоя в църквата "Свети Седмочисленици" в София.
Снимка: БГНЕС
Снимки Фейсбук/ БНТ
Той почина на 30 октомври на 74-годишна възраст.
Сред десетките приятели, които днес дойдоха, за да си вземат последно сбогом с Иван Тенев, бяха Орлин Горанов, Кристина Димитрова, Веселин Маринов, Богдана Карадочева, телевизионният готвач Ути Бъчваров, журналистът Антон Стефанов, музикантът от група "Спринт" Пейо Пеев, музикантът Красимир Гюлмезов и др.
Тенев беше журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот, известен е с псевдонима Агент Тенев.
От 1980 г. започва работата му като автор на текстове на поп и рок песни за някои от най-известните български изпълнители в тези жанрове и като продуцент на певците Орлин Горанов и Кристина Димитрова, която е и негова бивша съпруга.
Журналистическата си дейност Иван Тенев стартира като създател и радиоводещ на Агенция „Тенев“ през 1989 г. Агенцията започва творческата си дейност, представйки информация за хайлайфа в обзорното неделно предаване „Хоризонт за Вас“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио.
Поклон пред паметта му!
