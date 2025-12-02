Бивш зам.-шеф на МВР: На протеста имаше платени хора. Токът не спря случайно

"Със сигурност имаше организация, със сигурност имаше платени хора. Спирането на тока едва ли беше случайно. Такава сериозна атака срещу критична инфраструктура - значи, че има по-сериозна организация. Тук не трябва да гледаме само към МВР, а и към ДАНС."
Това заяви бившият зам.-шеф на МВР Филип Гунев пред "BG on AIR". Според него полицаите са били добронамерени по време на снощния голям протест в София.
Гунев подчерта, че мястото за провеждане на протест бе обградено, а пропускът беше само след КПП-та.
"Имаше стотици полицаи, които проверяваха, обискираха хора, гледаха чанти. Това беше една контролирана среда. Там влизаха всякакви младежи с минерални води, но имаше други, на които се пишеха предупредителни протоколи, но така или иначе в рамките на този периметър нещата бяха под контрол", подчерта Гунев.
Посочи, че във "втория епизод от действието", когато шествието тръгна извън този контролиран периметър, полицията не може да контролира нищо - нито може да контролира кои са присъстващите там, нито какво носят.
"Дали са могли да предвидят или да обградят по-голям периметър, който да обхване и други потенциални сгради - те твърдят, че не са могли", заяви бившият зам.-шеф на МВР. Филип Гунев изтъкна, че провокаторите са се смесили с тълпата.
"Те започнаха да правят провокациите си заедно с тълпата, при което полицията решава да изчака - да изпочупят, изгорят всичко, което могат, и да ги арестуват след това. Арестувани са 71 души. Полицаите казват, че не са могли да ги извадят, защото са се били смесили с тълпата. Ако това обяснение се дава всеки път, значи това ще е новият начин на работа на провокаторите. СДВР ни каза, че до дни ще разберем кой ги е организирал и ще разберем кой е платил на тези младежи", каза той.
Гунев е на мнение, че в много случаи е трудно полицията да стигне до реални доказателства. "Ако тези хора бъдат притиснати с по-сериозни репресивни мерки, може и да кажат.
"Това, че не виждаме разбити глави и кръв, може да се отчете като някаква позитивна страна. И това едва ли е най-крайният протест, виждали сме много повече неадекватни действия и полицейско насилие, което не е довело до оставки, така че в този случай едва ли премиерът ще поиска оставки", каза още Филип Гунев.
02.12 2025 в 22:05
02.12 2025 в 22:05
