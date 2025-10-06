Бивш екоминистър: Златни пясъци и Слънчев бряг са застроени върху дюни, в София има строежи върху реки

Курортите Златни пясъци и Слънчев бряг са застроени върху дюни, запечатани са реки. В София също има строежи върху реки, както и в "Константин и Елена", каза бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов в ефира на "Здравей, България" по повод бедствието, причинило огромни щети и взело жертви в "Елените".

По думите му, строежът върху реки и речни легла е масова практика.

Попов посочи, че законът е дефектен и неясен относно строителните дейности. Според него потопът в "Елените" е бил причинен от необичайно високи количества дъжд и трябваше да се очакват такива валежите.

Бившият екоминистър припомни, че през 2023 г. станаха големите наводнения около Царево и тогава са изготвили доклад.

"Един от факторите е климатичните промени, които ще донесат все повече екстремни явления. Много е важно да се направи сериозно разследване на всички фактори, довели до бедствието. Често се оказва натиск върху кадастъра да не се включват реки и дюни - има и израз за подобни случаи - "дюнна слепота", обясни Попов.

Той каза още, че в "Елените" има две реки - Дращела и Козлука. Върху тях са строени сгради, което е абсолютно недопустимо.

"Да търсим кой е разрешил това би било въпрос на обществена допустимост. Не е една партия или един човек. Вероятно са били нужно много подписи, включително на Басейнова дирекция. Масово се строи върху дерета, дюни (естествена защита от натиска на морето) и реални реки", добави бившият министър.

Експертът по природни бедствия Атанас Кръстанов посочи, че има няколко правни норми, засягащи речните корита: Законът за водите, за устройство на териториите, за МОСВ.

"В тях изрично е упоменато - забранено е всякакво строителство върху речни легла. По водосборните зони и речните корита асфалтиране и бетониране абсолютно не е разрешено. Това е престъпно строителство, а отговорността е на общината, ДНСК, Басейнова дирекция. Тези институции трябва да бъдат съдени. Тъй като строителството е незаконно, трябва постройките да се премахнат. Да изменяш речно корито е престъпно", категоричен е Кръстанов.

Експертът по климат, енергия и зелени политики Георги Стефанов изрази мнение, че трябва да се наблегне на превенцията.