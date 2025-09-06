Битката с пожара в Рила продължава десети ден

OFFNews 06 септември 2025 в 09:17 161 0
Пожарът в Рила

Снимка Министерство на отбраната
Пожарът в Рила не може да бъде овладян без помощ от въздуха

Десети ден продължава битката с огъня в Национален парк Рила, който не спира да се разраства.

До късно снощи продължиха работа десетки пожарникари, служители на парка горски , военни и доброволци, но силният вятър вдигаше пожара върхово. Огнени езици и черен дим се наблюдаваха по пътя Симитли-Банско. Горяха сухи треви, хвойнови храсти и гора, съобщи БНР. 

Усилията на екипите, които са останали и през нощта, за да не допуснат разрастване по периметъра , са били без успех.

Близо сто огнеборци ще работят днес на терен, но без летателна техника пожарът няма да бъде овладян. 

Вчера военният хеликоптер пристигна в планината над Симитли, но не можа да гаси от въздуха. 

