Битката с пожара в Рила продължава десети ден

Десети ден продължава битката с огъня в Национален парк Рила, който не спира да се разраства.
До късно снощи продължиха работа десетки пожарникари, служители на парка горски , военни и доброволци, но силният вятър вдигаше пожара върхово. Огнени езици и черен дим се наблюдаваха по пътя Симитли-Банско. Горяха сухи треви, хвойнови храсти и гора, съобщи БНР.
Усилията на екипите, които са останали и през нощта, за да не допуснат разрастване по периметъра , са били без успех.
Близо сто огнеборци ще работят днес на терен, но без летателна техника пожарът няма да бъде овладян.
Вчера военният хеликоптер пристигна в планината над Симитли, но не можа да гаси от въздуха.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Финансист: Ако правителството не махне заплатите по формули, ще има пари само за заплати догодина
Борисов: Ако имах малко власт, незабавно бих освободил Коцев от ареста
Финансист: Ако правителството не махне заплатите по формули, ще има пари само за заплати догодина
Западните войски в Украйна ще са законни мишени за армията ни, предупреди Путин