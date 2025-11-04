Без вода утре в части от три столични района

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в части на столицата утре, съобщиха от дружеството.

Заради строително-ремонтни дейности по ул. „Черковна“ в с. Лозен се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на ул. „Люляк“, ул. „Горник“, ул. „Горно градище“, ул. „Невен“, ул. „Кайгана“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.

Във връзка с ремонт по бул. „Александър Стамболийски“ в ж.к. „Илинден“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 16:00 часа на ул. „Атон“, ул. „Найчо Цанов“, бул. „Константин Величков“, бул. „Александър Стамболийски“.

Ремонтни дейности по бул. „Владимир Вазов“ в ж.к. „Левски В“ налагат спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на ул. „Витиня“, бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Бесарабия“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.