Белобрадова благодари: Невероятен пример за общност в София. Шанс в битката с мафията

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Елисавета Белобрадова благодари на всички доброволци, помогнали с извозването на боклука в софийските квартали, останали без почистване.
Тя пише в социалните мрежи, че със сигурност и кметът на София Васил Терзиев ще изкаже публично своята благодарност към всички граждани и неправителствени организации за огромната помощ, която през изминалите дни оказаха помощ на Столична община.
"Невероятен пример за общност, без който можеше и да изгубим шанса да спечелим битката с мафията. Тя още не е спечелена, но има шанс. Браво на София. Браво на хората и доброволците. Благодарности", пише Белобрадова.
На 7 октомври тя се включи в почистването на кварталите "Красно село" и "Люлин":
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Фон дер Лайен: Русия води хибридна война с нас и Европа трябва да отговори
Сиромахов vs. Тошко: Пиша ти тук, за да ме вкарате в затвора. Защо излъгахте хората и в какво се превърнахте?
Царят продаде къщата си в село Баня на Георги Самуилов
Днес обявяват Нобела за мир - големият блян на Тръмп