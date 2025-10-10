Белобрадова благодари: Невероятен пример за общност в София. Шанс в битката с мафията

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Елисавета Белобрадова благодари на всички доброволци, помогнали с извозването на боклука в софийските квартали, останали без почистване.

Тя пише в социалните мрежи, че със сигурност и кметът на София Васил Терзиев ще изкаже публично своята благодарност към всички граждани и неправителствени организации за огромната помощ, която през изминалите дни оказаха помощ на Столична община.

"Невероятен пример за общност, без който можеше и да изгубим шанса да спечелим битката с мафията. Тя още не е спечелена, но има шанс. Браво на София. Браво на хората и доброволците. Благодарности", пише Белобрадова.

На 7 октомври тя се включи в почистването на кварталите "Красно село" и "Люлин":