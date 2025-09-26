Бебето леопард Вики се роди в зоопарка във Варна

Варненският зоопарк официално представи най-новото си попълнение - малката Виктория, родена в разгара на лятото. Тя е четвъртото бебе леопард на двойката Киара и Икар и е истинска гордост за екипа.
„За мен е изключителна чест да ви представя нашето бебе Вики. Четвърто подред, трето поколение от мама Киара и таткото Икар“, каза директорът на Зоопарк Варна Иванка Стоянова.
Леопардчето се е родило по-дребно от обикновено, но бързо наваксва.
„Бебето се чувства добре, родено е на 25 юли. Към днешна дата вече е три килограма”, уточни Стоянова.
Още с представянето си малката Виктория намира своите осиновители с рекордна бързина.
„Поставихме рекорд този път - най-бързо осиновеното бебе. В момента, в който го обявихме, се намери нейният кръстник, нейният осиновител. Казва се Виктория - на един известен хотел в Балчик”, каза още директорът.
На въпроса каква ще бъде съдбата на Виктория, Стоянова обясни:
„Знаете, че родителите на Виктория са на размножителен заем. При раждането на всяко бебе собствениците му намират дом, който да отговаря на условията, и го местят в друг зоопарк. Такава ще бъде и съдбата на Виктория“.
Миналата година сестра ѝ също е била преместена. „Може би минаха 11 месеца преди да ѝ намерят къде да отиде”, обясни директорът.
Варненският зоопарк има немалък опит в отглеждането на този вид големи котки.
„Вече повече от три години гледаме този вид и не бяхме изненадани за бременността на мама. От рано знаехме, проследихме цялата бременност, самото раждане на Виктория“, сподели още Стоянова пред Нова телевизия.
