Бащата на загиналата при ПТП Сияна прави гражданско движение

Бащата на загиналата при пътно произшествие Сияна - Николай Попов, обяви, че учредява гражданско движение, което няма нищо общо с политиката. Неговата цел ще бъде да "притиска политиците".

"Единствената му мисия е да търси справедливост, да оказва натиск и да дава решения. Това е моята мисия, която съм приел след това, което ми се случи", обяви Попов пред БНТ.

Той обясни, че гражданското движение е отворено за всякакви хора и че няма да се превърне в партия.

"Ще бъдем обединени от едно важно нещо - доброто. Само заедно можем да направим така желаната промяна", изтъкна Николай Попов.

Бащата на Сияна каза, че битката му за справедливост върви трудно. Доста препятствия има по пътя, но декларира, че няма да се откаже.

"В тази връзка подготвихме една петиция с искане за оставката на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова за спиране на корупцията в съда, защото този съд е последната спирка на корупцията в съдебната система", коментира Попов.

И добави, че във ВКС се решават финално делата и "т.нар. "оправяне" на тези дела, което обикновено минава през адвокатите, било то на оправдаване, било то на намаляване на присъдите". По думите му това е огромният проблем - "корупцията в съда трудно се доказва, защото съдиите се крият зад тяхното вътрешно убеждение".

"Т.е. вътрешното им убеждение един път може да бъде едно, друг път може да бъде съвсем различно и такъв е случаят с г-жа Захарова, която в две тълкувателни решения има съвсем противоречиво вътрешно убеждение", посочи Попов.

От движението искат оставката й заради "всички безумия, които се случват и заради безумните присъди". Той допълни, че през всичките години съдът е бил извън прожектора на общественото внимание за разлика от прокуратурата.

Моята битка, заяви той, е свързана с намаляване на жертвите по пътищата, а тази битка неминуемо минава през съдебната система. Попов обяви, че няма влезе в никакви политически разпри, защото всички политици са виновни за това, което се случва по пътищата през последните години. И настоя за реформа.

"Аз не виждам война срещу институциите, аз виждам война, насочена срещу гражданите. Самото упорство да не бъдем приети от ВСС е доказателство за това. Затова и внесохме искане за среща с парламентарно представените партии с искане за Закон за вещите лица и да си поправят кашата, която направиха с поправките в Наказателния кодекс. Но партиите не се интересуват", категоричен бе бащата на Сияна.

Попов разказа, че когато имало 20 000 души пред храма "Св. Александър Невски" телефонът му е звънял нон-стоп. Всичките се изредили да му звънят.

"Абе, ти трябва да кажеш, че този е виновен". Не, аз няма да кажа, защото сте виновни всички. Това тяхно нехайство в един момент ще избие по неконтролируем начин и тогава аз няма да спирам тълпата да отиде към парламента", заяви Николай Попов.

Катастрофата, довела до смъртта на Сияна, се случи на 31 март на участъка между селата Телиш и Радомирци. Тогава 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров помете колата, в която са били Сияна, дядо й и баба й. Възрастните оцеляха по чудо, но дядото на детето получи тежки травми.