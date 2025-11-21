Бащата на Сияна връчи искане за оставка на председателя на ВКС

Бащата на 12-годишната Сияна, която загуби живота си при пътен инцидент, връчи на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова искане за нейната оставка, предаде БНР. То е подписано от над 22 хиляди души.

Това стана по време на конференция по повод 145-годишнина от създаването на Върховния касационен съд. Тема на форума са присъдите на Народния съд срещу магистрати.

С Николай Попов бяха и родителите на други деца, загубили живота си при катастрофи. Той поиска да връчи подписката на Захарова още преди началото на форума. Попов се оплака от липсата на диалог, от бавните дела и нарече ВКС "политбюро на съдебната система".

Галина Захарова каза, че в деловодството на Върховния касационен съд искане за среща с нея не е постъпвало и предложи бащата на Сияна да заяви искания на подписалите се пред всички участници в конференцията - върховни съдии, конституционни съдии, членове на ВСС и юристи.

Пред тях той посочи съда като отговорник за безобразията по делата, свързани с пътни инциденти, заедно с прокуратурата.

След като си тръгна от конференцията Попов предупреди, че ако по делото за смъртта на Сияна - в частта състоянието на пътния участък, няма адекватно разследване, ще отиде на протест и пред държавното обвинение.

Той предупреди, че няма да допусне да бъде използван от политиците.

"Получавах обаждания да нападна конкретни политици и от двете страни. Едните твърдяха, че са виновни опозицията. Опозицията твърдеше, че са виновни управляващите, включително ми бяха подадени имена, които аз да развявам, за да постигна резултат в каузата. Видяхте ли вие от някой политик подкрепа към мен, видяхте ли, казвам ги - Демократична България, ПП, ГЕРБ", посочи бащата на 12-годишната Сияна.

Попов добави, че ГЕРБ са искали от него да каже, че виновни за състоянието на пътя, на който загина Сияна, са правителството на Кирил Петков и служебните правителства на президента Румен Радев, а от "Демократична България" - Борисов и Пеевски.