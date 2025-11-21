Българските производители бележат 29% ръст на износа в мрежата на Lidl

Когато буркан български мед стигне до Австрия, шоколирани плодове от Пловдив се търсят все повече в Германия, а бутертестото ни отново се изчерпва бързо по регалите в Румъния, не говорим за отделни успехи на български производители в Европа, а за устойчива тенденция в партньорството за износ на родни компании с Lidl.

Според данните за първата половина на 2025 г., българските продукти, реализирани чрез търговската мрежа на Lidl, се изнасят в почти цяла Европа – от Ирландия до Кипър и от Финландия до Черна гора. Оборотът от износ за първото полугодие достига над 60 млн. лева, което представлява ръст от 29% спрямо същия период на 2024 г. – резултат, който поставя българските производители сред стабилно растящите партньори в мрежата на германския ритейл гигант.

„Ръст от над 29% в износа е повече от статистика – това е вот на доверие. Доверие от страна на европейските потребители към качеството на произведеното в България и доверие между нас и нашите партньори“, коментира Драгомир Илиев, управител „Стоково снабдяване“ в Lidl България. „Тези резултати ни мотивират да продължим да разширяваме хоризонтите пред българския износ и да търсим нови пазари. Заедно доказваме, че българското производство има огромен потенциал за развитие.“

Румъния, Гърция и Германия – водещите пазари

През първите шест месеца на годината 30 български компании са реализирали своята продукция в 28 европейски държави. Традиционно най-силен е износът за съседните ни пазари – Румъния с 17,6 млн. лв., следвана от Гърция с 15 млн. лв. и Германия с 8,9 млн. лв.

В Румъния най-изнасян продукт са тестените изделия на „Белла България“ АД, докато в Гърция продължава да доминира слънчогледовото олио на „Клас Олио“ ЕАД– продукт, който бележи 36,6% ръст в износа. В Германия оборотът от износ нараства почти двойно, основно заради шоколираните плодове и ядки на „Виктория Нутс“ ЕООД, които през първите шест месеца на годината реализират увеличение на експортния оборот с над 263% спрямо същия период на предходната година.

Нови и перспективни пазари са Швейцария и Финландия, където сладоледените десерти мочи на „Кортé Дилето“ ЕООД се превръщат в абсолютен хит. Производителят дебютира с екзотичен сладоледен десерт мочи, който за броени месеци достига до 10 европейски пазара. Конфитюрът от рози на „Цима-99“ ООД вече се продава и в Черна гора, а уискито на „Лорд Ай енд Джи“ ООД е сред водещите български продукти в магазините на Lidl в Литва. Друг нов партньор в експорта – „Фамилекс“ ООД– влиза в категорията варива за пазар Сърбия, с потенциал за развитие на традиционно търсени продукти като леща и бобови култури.

Най-изнасяните български продукти с Lidl

По данни на смарт ритейл веригата, трите най-изнасяни български продуктa в европейската ѝ мрежа за първата половина на 2025 г. са слънчогледовото олио на „Клас Олио“ ЕАД, пълнозърнестият хляб със семена на „Хебър“ ЕАД и протеиновите барчета и напитки на „Борн Уинър Глобал“ ЕООД.

Докато през първата половина на 2024 г. българското слънчогледово олио се реализира само на гръцкия пазар, то през същия период на 2025 г. този продукт излиза на още два пазара в мрежата на Lidl – Кипър и Унгария.

През 2025 г. към успешните нови партньори на Lidl се присъединяват още няколко компании, сред които е „Борн Уинър Глобал“ ЕООД – производител на протеинови барчета, десерти и фитнес напитки. Компанията отбелязва впечатляващ старт, като реализира богат асортимент продукти в Румъния, където интересът към здравословните храни расте лавинообразно.

Категории с най-динамичен растеж

През първата половина на 2025 г. няколко продуктови групи се открояват със своя ръст. Прави впечатление категорията на снаксовете и чипсовете, където „Фикосота Фууд“ ЕАД отчита увеличение от 823%. Пазарите в Европа, на които в партньорство с ритейл веригата производителят реализира своите пшенични снаксове и брускети, нарастват от два на цели десет, ако сравним данните за първото полугодие на предходната 2024-та и настоящата 2025-та година. В същата категория производителят „Оргеник Фууд“ ЕООД отбелязва почти деветкратно нарастване на оборота. Докато през първата половина на 2024 г. компанията изнася само царевичен чипс за пазар Чехия, то през същия период на 2025 г. „Оргеник Фууд“ вече реализира разширен асортимент от чипс от бял и кафяв ориз, пуканки и царевични снаксове с различни добавени вкусове на 18 пазара в мрежата на Lidl – Белгия, Швейцария, Черна гора, Кипър, Чехия, Испания, Финландия, Великобритания, Хърватия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Нидерландия, Северна Ирландия, Полша, Румъния и Република Сърбия.

Шоколирани плодове и ядки, месни продукти, готови разядки и ориенталски специалитети също постигат много добри резултати на пазарите в Европа. Компанията „Ем Джей Кейтъринг“ ООД почти удвоява оборота си от износ на кадаиф, а „Тандем – Попово“ ООД и „Талар Фуудс“ ЕООД реализират двуцифрени ръстове съответно с месни продукти и готови разядки.

През първите шест месеца на 2025 г., хасковският производител „Тимс Фуудс“ ЕООД увеличава оборота си от износ с Lidl над четири пъти с пълнозърнести питки и кифлички с пълнеж.

Качество, доверие и достъп до мрежа от магазини в цяла Европа

„Износът не е само икономическо постижение, той е история за доверие и развитие“, коментират от компанията. Чрез глобалната мрежа на Lidl българските производители получават достъп до магазинната мрежа в над 30 държави, където техните продукти се продават под утвърдените собствени марки на веригата – гаранция за качество и устойчиво производство. Партньорството с Lidl помага на българските производители не само да реализират продукцията си на нови пазари, а да растат – да развиват производствени бази, да подобряват стандарти и да стават конкурентни на най-големите международни играчи.