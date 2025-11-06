Българска ученичка стана първа в света на олимпиада по креативно програмиране

Шестокласничката Александра Стаменова спечели първо място на International Scratch Creative Programming Olympiad – международна олимпиада по креативно програмиране, която се проведе онлайн, съобщава Министерство на образованието и науката.

Шампионката е ученичка в столичното 107 ОУ „Хан Крум“ и заедно със Стефания Петрова от 7. клас от същото училище представяха България на финалния кръг.

В олимпиадата участваха деца от 65 държави. Участниците имаха само два дни, за да предадат трите компонента на олимпиадата – оригинален творчески проект по зададени от организаторите теми, алгоритмична задача и тест.

Александра завоюва първо място във възрастовата група 11–12 г., което се присъжда на трима ученици, участвали в състезанието. Стефания се класира пета в категорията 13–14 г. Двете постигнаха съответно 100,8 и 98,5 точки – най-високите резултати, показвани от български ученици на олимпиадата от създаването ѝ досега. Учителят, който ги подготвя за участия в състезания и олимпиади, е Мартина Ценова – преподавател по компютърно моделиране и информационни технологии в 107 ОУ.