България ще е домакин на ''Джиро Д'Италия'' през 2026 година

България ще бъде домакин на едно от най-големите спортни събития в света - "Giro d'Italia" (Обиколката на Италия), през 2026 година, съобщи министърът на туризма Мирослав Боршош на съвместен брифинг с министъра на спорта Иван Пешев в Министерския съвет тази сутрин.

Днес правителството подкрепи предложението на двете министерства да се финализират преговорите за домакинство на това престижно спортно събитие, каза Баршош, предаде БТА.

Страната ни ще приеме три от общо 21 етапа, включително 'Grande Partenza" - т. нар. старт на Обиколката на Италия.

В преговорите за домакинство България се е преборила в конкуренция с още няколко държави. Това е събитие, което променя държавата, която е домакин на старта, посочи Боршош. Обиколката на Италия поставя страната ни на световната карта на туризма и прави България разпознаваема дестинация, добави министърът. По думите му допълните ползи от това събитие за имиджа на България са огромни.

"Обиколката на Италия в България през 2026 година, ще включва преминаване на участниците през десетки общини, което е изключително за тяхното развитие. Състезанието ще има три етапа, които ще започнат от едната част на България и ще свършат в другата. Датите и маршрутите ще станат ясни по-късно, както и бюджетът", съобщи Боршош.

Още през март тази година местните власти в София направиха стъпки в посока приемане на домакинство на откриващите три етапа от Обиколката на Италия.

Обиколката на Италия е второто най-голямо и най-престижно колоездачно състезание в света след Обиколката на Франция. Изданието през 2026-а ще бъде 109-ото в историята. В последните години организаторите на "Джирото" често слагат началото на състезанието в други страни. През 2025 година то стартира от Албания, през 2022 година - от Унгария, през 2018 година - от Израел, а в миналото началото е било давано още в Нидерландия, Белгия, Гърция, Монако, Дания и Великобритания, подчертава агенцията.