Аварии в 10 квартала: Още части на София са без топла вода и парно

Нови аварии в топлопреносната мрежа оставиха без парно и топла вода части от десет столични квартала. За някои от засегнатите адреси възстановяването на топлоподаването се очаква едва на 14 ноември, показва справка на сайта на „Топлофикация София“.

Засегнати са части от кварталите „Лозенец“, „Слатина“, „Дружба“ 2, „Овча купел“ 2, „Младост“ 1А, „Дианабад“, „Левски“ В, „Гео Милев“, „Мусагеница“, както и централната градска част.

Според публикуваната информация без отопление и топла вода са следните адреси:

- „Лозенец“ – ул. „Плана планина“ 6, входове А, Б, В, Г и Д. Очаквано възстановяване на 14 ноември в 15:00 ч. На ул. „Якубица“ 2А топлоподаването се очаква да бъде възстановено на 13 ноември в 21:50 ч.

- „Слатина“ – районът между улиците „Слатинска“, „Камчия“, „Слатинска река“ и „Гео Милев“. Очаквано възстановяване на 14 ноември в 14:45 ч.

- „Дружба“ 2 – „Цариградски комплекс“, блок 284, входове А, Б и В. Очаквано възстановяване на 14 ноември в 14:05 ч.

- „Овча купел“ 2 – блок 6, вход З. Очаквано възстановяване на 13 ноември в 20:00 ч.

- „Младост“ 1А – търговски център „Сити Пойнт“ на бул. „Александър Малинов“ 23. Очаквано възстановяване на 14 ноември в 13:20 ч.

- „Дианабад“ – ул. „Тинтява“ 15–17, 17А, 19, 23, 27 и 84, както и ул. „Валери Петров“ (бивша 132-ра) 14, 16 и 18. Очаквано възстановяване на 14 ноември в 12:50 ч.

- „Левски“ В – блокове 21 и 22. Очаквано възстановяване на 13 ноември в 17:00 ч.

- „Гео Милев“ – ул. „Цветан Радославов“ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 и 16, ул. „Алфред Нобел“ 2, 2А, 4 и 6, ул. „Александър Жендов“ 1, 3 и 5, ул. „Александър фон Хумболт“ 1, 3, 5 и 7, както и сградата на „Главпроект“. Очаквано възстановяване на 14 ноември в 10:25 ч. В района между ул. „Лидице“, бул. „Цариградско шосе“, ул. „Алфред Нобел“, ул. „Елисавета Багряна“ и ул. „Галилео Галилей“ топлоподаването се очаква да бъде възстановено на 14 ноември в 9:30 ч.

- Център – районът между ул. „6 септември“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ и бул. „Васил Левски“. Очаквано възстановяване на 13 ноември

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