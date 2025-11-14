Анкета: Одобрявате ли новите по-скъпи зони за платено паркиране в София?

В новата ни анкета Ви питаме как приемате въвеждането на платена синя и зелена зона за паркиране в още квартали в София и увеличението на цените на стикерите за паркиране.

Предложението на кмета Васил Терзиев и "Спаси София" бе одобрено вчера от Столичния общински съвет с подкрепата на съветници от ПП-ДБ, "Спаси София", отцепниците от "Възраждане" и ГЕРБ.

Предвижда се поетапно разширение на платените зони за паркиране през 2026 г. и двойно до почти тройно увеличение на цените за различните абонаменти.