Анкета: Одобрявате ли новите по-скъпи зони за платено паркиране в София?

OFFNews 14 ноември 2025 в 10:23 4006 3
Платена зона за паркиране

Снимка БГНЕС
От следващата година платената зона за паркиране ще обхване още няколко квартала, а цените скачат чувствително.

В новата ни анкета Ви питаме как приемате въвеждането на платена синя и зелена зона за паркиране в още квартали в София и увеличението на цените на стикерите за паркиране.

Предложението на кмета Васил Терзиев и "Спаси София" бе одобрено вчера от Столичния общински съвет с подкрепата на съветници от ПП-ДБ, "Спаси София", отцепниците от "Възраждане" и ГЕРБ.

Предвижда се поетапно разширение на платените зони за паркиране през 2026 г. и двойно до почти тройно увеличение на цените за различните абонаменти.

Анкета

Одобрявате ли въвеждането на нови зони с платено паркиране в София и увеличение на цените?

Да, това ще реши проблема с паркирането и с мръсния въздух.
Не, категорично против съм.
Одобрявам само повишението на цените, но без нови зони.
Одобрявам добавяне на нови платени зони, но без увеличение на цените.
Нямам мнение.
резултати
Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    17969

    3

    Nick F

    14.11 2025 в 11:54

    -0
    +0
    Цените не са пипани от години, а освен това е много евтино да притежаваш автомобил и за това всеки е взел някаква трошка и движението из София е малко приключение.

    4052

    2

    IvoIvo

    14.11 2025 в 11:18

    -0
    +0
    Разширяване - ДА, но цените - НЕ!

    2485

    1

    Stoyancho

    14.11 2025 в 11:08

    -0
    +0
    Категорично НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! Всичко е двойно, защо???????
     
    X

    ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАРИ: Какво е криптовалутата - идва ли нейната златна ера?