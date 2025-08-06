А1 е най-голямата технологична компания в страната

А1 оглави класацията DigitalK 101 за 2024 г., която традиционно проследява развитието на технологичния сектор и представя 100-те най-големи компании в страната. Челната позиция на компанията се дължи не само на силното присъствие в телекомуникациите, но и на мащабното навлизане в нови бизнес направления – ICT услуги и интегрирани технологични решения за бизнеса. Именно този ръст във високотехнологична сфера, която същевременно допълва възможностите на традиционния телеком бизнес, изведе компанията на първо място в общото класиране и в пет от секторните категории – най-голям доставчик на телекомуникационни услуги, лидер в системната интеграция на хардуер и услуги, и водещ доставчик на хардуер.

Александър Димитров, главен изпълнителен директор на А1 България, заяви:

„Тази класация не е просто признание – тя е мерило за това кой доставя реални резултати. Ние не се стремим да бъдем „най-големите“ само по размер, а по въздействие – върху клиентите, върху бизнеса, върху технологичната среда. През 2024 г. отново показахме, че можем да растем устойчиво, да навлизаме в нови сфери и да задаваме стандарти – както с решенията, които предлагаме, така и с качеството на мрежата ни. Когато най-бързата мобилна мрежа в цяла Европа срещне технологичната експертност, възможностите се умножават. Днес можем да покрием целия път – от основната инфраструктура до най-специфичните бизнес решения. Това ни прави естествен и предпочитан технологичен партньор на хората и бизнеса.“

Класацията Digitalk 101 се базира на информация, подадена от компаниите, от публични източници и регулаторни органи, както и финансови данни от публикуваните в Търговския регистър отчети. В класацията са включени нефинансови дружества, регистрирани в България, чиято основна дейност е в сферата на информационните и комуникационните технологии. Основният критерий за класиране на компаниите е общият размер на приходите им за 2024 г.