Ексклузивно Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС

90 души са загинали при трудови злополуки у нас през 2023 г.

Антоний Тонев 14 октомври 2025 в 16:48 206 0
Трудови злополуки

Снимка Getty Images
Всеки 25-ти трудов инцидент в ЕС е в България.

През 2023 г. в България са регистрирани 2197 трудови злополуки без смъртен изход и 90 фатални инцидента, показват данни на Евростат.

На ниво Европейски съюз през същата година са отчетени 2,83 милиона нефатални трудови злополуки, което е с 5% по-малко спрямо 2022 г. (2,98 милиона).

Броят на смъртните трудови инциденти в ЕС достига 3298, или около 0,1% от всички трудови злополуки. Това е с 12 случая повече от 2022 г., но със 110 по-малко спрямо 2013 г.

Средно в Европейския съюз през 2023 г. са регистрирани 1,63 смъртни случая на 100 000 заети лица, при 1,66 година по-рано.

Според Евростат нивото остава под 2 фатални инцидента на 100 000 работници още от 2016 г.

Виж още за:

    Антоний Тонев

    Аз съм Антоний Тонев – финансовият репортер на OFFNews. Завършил съм Националната търговско-банкова гимназия със специалност Застрахователно и осигурително дело, където имах възможност да ръководя едно от учебните застрахователни дружества. Моята страст е да пиша и да следя отблизо динамиката във финансовия свят. Натрупах ценен опит и като стажант-редактор в програма „Хоризонт“ на БНР, където работих по предаванията Понеделник вечер, Нощен Хоризонт, 12+3 и Нещо повече. Вярвам, че добрата журналистика изисква точност, задълбоченост и постоянен интерес към новото.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ивет Добромирова: Не съм сигурна дали Борисов вече може да свали собственото си правителство