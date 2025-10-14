90 души са загинали при трудови злополуки у нас през 2023 г.

През 2023 г. в България са регистрирани 2197 трудови злополуки без смъртен изход и 90 фатални инцидента, показват данни на Евростат.
На ниво Европейски съюз през същата година са отчетени 2,83 милиона нефатални трудови злополуки, което е с 5% по-малко спрямо 2022 г. (2,98 милиона).
Броят на смъртните трудови инциденти в ЕС достига 3298, или около 0,1% от всички трудови злополуки. Това е с 12 случая повече от 2022 г., но със 110 по-малко спрямо 2013 г.
Средно в Европейския съюз през 2023 г. са регистрирани 1,63 смъртни случая на 100 000 заети лица, при 1,66 година по-рано.
Според Евростат нивото остава под 2 фатални инцидента на 100 000 работници още от 2016 г.
Антоний Тонев
