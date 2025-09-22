8888 става лидер с букмейкърски пунктове в цялата страна

OFFNews 22 септември 2025 в 11:50 41 0
Лидерът в онлайн забавленията 8888.bg прави следваща голяма крачка – открива първите си официални букмейкърски пунктове в страната.

Новите обекти ще предложат на феновете спортни залози, виртуални игри и специални изненади, съчетавайки удобството на физическа локация с енергията на дигиталната платформа.

Откриването на пунктовете е част от дългосрочната стратегия на 8888.bg да бъде още по-близо до своите потребители и да създава нови възможности за забавление и партньорства.

8888.bg осигурява на желаещите да отворят пункт пълен комплект оборудване за визуализация на виртуални спортове, професионална платформа, брандиране и много други.

