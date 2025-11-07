6 мигранти загинаха, колата им падна в езерото Вая след гонка с полицията от Китен до Бургас

Кола с мигранти падна в езерото Вая

Снимка Нова тв
Кола с мигранти падна в езерото Вая

Шестима мигранти загинаха след като колата, която ги превозваше, се преобърна на брега на езерото Вая, съообщи БНР. 

Преди катастрофата те са били преследвани дълго от гранична полиция между Китен и Бургас. 

Шофьорът на автомобила с мигранти - румънски гражданин, е оцелял и е задържан за разпит. Други трима от превозваните мигранти са ранени и са откарани в областната болница. 

Катастрофата е станала след като колата с мигранти се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. Когато стигала до входа на Бургас, където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града.

Преследването продължава по булевард "Тодор Александров", преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране, поставена от полицията, колата с мигранти се преобръща и пада във водата на езерото. 

На мястото незабавно са изпратени екипи на полиция, пожарна и Спешна помощ. Причините за инцидента се изясняват. 

    Току-що гледах шефа им Антон Някойси по ТВ-то. Каза нещо като "операцията е била на бързи обороти и служителите не са имали време да мислят!". Ами незнам дали е ОК при операция служителите да не мислят...
     
