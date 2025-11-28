40 български туристи са блокирани от наводненията в Шри Ланка

40 български туристи са блокирани в Шри Ланка, заради масивните наводнения в страната, съобщи NOVA.

От МВнР са потвърдили, че знаят за случая и са в контакт с туристическата агенция, провела екскурзията. Почетният консул на страната, който отговаря за региона, пътува към групата туристи.

Няма пострадали, заради усложнената обстановка има проблем с връзката с българите.

Шри Ланка затвори държавни учреждения и училища днес, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата в страната достигна 56, а над 600 къщи са засегнати от щети, предаде Асошиейтед прес, като се позова на представители на властите, предаде БТА.

Островната държава започна да се бори с тежките метеорологични условия миналата седмица, а ситуацията се влоши вчера с проливни дъждове, които наводниха домове, ниви и пътища като предизвикаха и свлачища в цялата страна.

Повече от 25 души загинаха вчера в резултат на свлачищата, засегнали в централните планински райони за отглеждане на чай Бадула и Нувара Елия, които се намират на около 300 километра източно от столицата Коломбо. Центърът за управление на бедствията съобщи, че други 21 души са в неизвестност, а 14 са ранени в същите два района. Има и още загинали при свлачища в различни части на страната.

Поради проливните дъждове повечето язовири и реки са прелели, блокирайки пътищата. Властите спряха пътническите влакове и затвориха пътищата в много части на страната, след като камъни, кал и дървета паднаха върху пътищата и железопътните линии, които в някои райони също бяха наводнени.

Вчера местната телевизия показа хеликоптер на военновъздушните сили, който спасява трима души, блокирани на покрива на къща, заобиколена от наводнения, докато военноморските сили и полицията са използвали лодки за транспортиране на жителите. Още кадри показаха кола, отнесена от наводненията близо до източния град Ампара, като трима души, които са били в превозното средство, са загинали.