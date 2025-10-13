4 аварии на Рилския водопровод: Водата спира в полите на Витоша утре

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в части на столицата утре, съобщиха от дружеството.

Във връзка с отстраняване на четири аварии по „Рилски водопровод“ се налага спиране на водоподаването в следните райони:

· с. Плана – от 13:30 ч. на 14.10.2025г. до 01:30 ч. на 15.10.2025г.

· с. Железница - от 14:00 ч. на 14.10.20212г. до 01:30 ч. на 15.10.2025г.

· с. Бистрица - от 13:30 ч. на 14.10.2025г. до 01:30 ч. на 15.10.2025г.

· с. Кокаляне /висока зона/ - от 14:30 ч. на 14.10.2025г. до 02:30 ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Косанин дол - от 14:30 ч. на 14.10.2025г.г до 02:30 ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Ловджийска чешма – от 14:30 ч. на 14.10.2025г. до 02:30 ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Бункера – горна част – от 14:30 ч. на 14.10.2025г. до 02:30ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Градище – от 14:30 ч. на 14.10.2025г. до 02:30 ч. на 15.10.2025г.

· кв. „Симеоново“, в.з. Симеоново – Драгалевци, кв. „Драгалевци“ - от 14:00ч. на 14.10.2025г.. до 04:00 ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Малинова долина – от 14.00 ч. на 14.10.2025г. до 02.00 ч. на 15.10.2025г.

· кв. „Киноцентъра“ - от 15.00 ч. на 14.10.2025г. до 03.00 ч. на 15.10.2025г.

· кв. „Бояна“ – района между ул. „Розариум“, ул. „Кумата“, ул. „Сев. Калоян“ и ул. „Боянска легенда“ - от 16:30 ч. на 14.10.2025г. до 04.30 ч. на 15.10.2025г.

· кв. „Бояна“ – района заключен между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ - от 16:30 ч. на 14.10.2025г. до 04.30 ч. на 15.10.2025г.

· в.з Беловодски път- от 17.00 ч. на 14.10.2025г. до 05.00 ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Килиите - от 17.30 ч. на 14.10.2025г. до 05.30 ч. на 15.10.2025г.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.