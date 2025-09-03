30 години опит, шест града, хиляди клиенти: пътят на счетоводна кантора B&Si Service

В началото на 90-те малцина виждаха в счетоводството нещо повече от сметки и дати в календара. Семейството, което създава B&Si Service в Бургас, мислеше различно: ако числата са подредени, бизнесът има посока; ако правилата са ясни, предприемачът има спокойствие. От първия ден идеята е счетоводството да бъде актив – инструмент за защита и развитие, а не тежест за отметка. Тази нагласа преживява кризи, промени в регулациите, валутни режими и технологични вълни, но остава постоянна: „етика над печалбата“ и „клиентът е нашият работодател“. Така възниква фирмена култура, в която доверието не се рекламира, а се доказва всеки месец.



Пътят: от Бургас към национална мрежа

Разрастването започва, когато доверието отваря врати. След годините на устойчива работа в Бургас, през 2014 г. екипът стъпва в Русе – град с активна търговия и производство, който изисква бързи реакции и отлично познаване на специфичните режими. Само година по-късно, през 2015 г., следва София.

Столицата е естествен „стрес тест“ за всеки професионален стандарт: казусите са по-комплексни, темпото е по-бързо, а отговорността – по-голяма. Там B&Si Service доразвива експертизата в ДДС при вътреобщностни доставки, електронна търговия и комбинирани договори, и налага кратки месечни управленски разговори, в които справките се превеждат в решения. През 2017 г. идва Пловдив – пазар, който изисква стегнати процеси: унифицирани шаблони, ясни правила за документооборот и седмичен преглед на паричните потоци. През 2019 г. мрежата се разширява до Варна, където сезонните бизнеси имат нужда от политики за аванси, депозити и планиране на разходи, за да няма „силно лято – слаб зимен баланс“.

През 2024 г. се открива офис и в Стара Загора – логичен отговор на търсенето от индустриални клиенти и по-големи структури. Там се въвеждат ясни договорености за срокове и комуникация, за да се гарантира същото ниво на услуга при големи обеми документи и по-сложни процеси.

Днес B&Si Service е сред малкото счетоводни фирми с осем офиса в шест града – национално присъствие, което означава не просто география, а обещание: един стандарт, където и да е клиентът.

Доверие, което се печели всеки месец

През годините през кантората минават хиляди клиенти – от първите прохождащи предприемачи до компании с международни операции. Общото е отношението. Клиентът не е „папка“, а партньор; решенията се взимат така, сякаш става дума за собствен бизнес. Когато казусът изисква твърдо „не“, той се казва навреме, с аргументи и алтернативи. Когато има срок, той не просто се спазва – за него се напомня превантивно. Така се изгражда доверие, което не зависи от икономическия цикъл.

Какво получава клиентът на практиката

„Пълен пакет услуги“ звучи като клише, докато не стане ежедневие: регистрация на фирма, редовно и навременно текущо счетоводно обслужване, данъчни консултации – от рутинни въпроси до сложни режими при търговия в ЕС и работа с маркетплейси, ТРЗ и заплати с коректност към хората и институциите, годишно приключване като стратегически момент, а не в последния ден. Все по-централно място заема финансовият анализ – реалистична картина на маржовете, паричните потоци и капацитета за инвестиции. Когато клиент стартира дейност, екипът подпомага регистрацията, избора на правна форма и настройката на документооборота. При растеж следват политики за аванси, бюджетиране, ревизия на маржовете и подготовка за проверки. А при трансформации – навременни данъчни решения и план „без изненади“. Всичко това служи на една цел: отчетите да водят до управленски действия, а не да събират прах.

Разгледайте в детайли нашите счетоводни услуги.

Екип и култура: от семейство към над 50 професионалисти

Започнала като семеен бизнес, днес B&Si Service е екип от над 50 души – счетоводители, ТРЗ специалисти, данъчни консултанти, финансови анализатори. Общото между тях е повече от дипломи: ценностна рамка. Дисциплина, уважение към клиента, желание за учене – това са критериите, по които се подбира и развива всяко ново попълнение. Менторските програми помагат на младите колеги да влязат бързо в ритъма на работа, а опитните специалисти се специализират в ключови теми – ДДС и трансгранични операции, електронна търговия, специфики на сезонни бизнеси, управленски анализ.

Дигитализация с човешко лице

Технологиите са ускорител, но не и заместител на човешкото отношение. В практиката това означава защитени канали за обмен на документи, автоматични напомняния за срокове, централизирани архиви и контрол на версиите. Онлайн срещите и дистанционното обслужване са ежедневие, а когато е нужна лична среща – тя се организира бързо. За клиента най-важна е видимостта: статус на задачите, отговорник, следващи стъпки. Към това се добавят управленски табла за ключови показатели – приходи, разходи, данъчна експозиция по периоди, вземания и задължения. Когато числата са ясни, решенията са по-бързи.

Един стандарт в шест града

Националната мрежа има проста логика: близост и резервен капацитет. Ако бизнесът на клиента расте в нов град, екип на място поема рутината без прекъсване. Ако има сезонни пикове или извънредни проверки, натоварването се споделя между офисите. Когато се появи специфичен казус, се включва „втора гледна точка“ от колега с релевантен опит в друг град. Вътрешните срещи, база знания и унифицирани шаблони поддържат услугата повторяема и надеждна – от първия до последния документ. Така мащабът не е статистика, а спокойствие за клиента.

Поглед напред: стабилност без шум

Години след основанането на B&Si Service, философията остава непроменена: да се пази времето и спокойствието на предприемачите и да се превръща счетоводството в радар за вземане на решения. Следващите стъпки включват още по-добра автоматизация, по-богати управленски справки и интеграции с нови платформи – всичко това без компромис с етиката и човешкия контакт. Защото най-ценният резултат не е просто „липса на глоби“, а предвидимост – свободата бизнесът да планира и да расте.

???? Заявете консултация или поискайте оферта.

Път, който създава доверие

B&Si Service поддържа проста, но ефективна рамка за работа: ясно описан обхват, конкретни срокове и отговорности, прозрачни етапи на одобрение и бърз канал за въпроси. Когато настъпи промяна – нов регламент, нов пазар или нов модел на продажби – екипът превежда последствията за клиента и предлага вариант А/Б с изчислен ефект върху паричните потоци и данъчната позиция. Тази дисциплина намалява риска от непредвидими разходи и превръща отчетите в навигатор за бизнеса, а не в архив.

„30 години опит, шест града, хиляди клиенти“ не е слоган, а факт, който стои върху работа, стандарти и отношение. Това е история за фирма, която тръгва от малък офис в Бургас и се превръща в национален партньор за бизнеса – тиха сила зад устойчиви компании. И това е история, която се пише всеки месец – с навременни решения, ясни числа и уважение към клиента.