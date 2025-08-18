20 хил. лв. достигна месечният доход на най-високоплатените държавни служители

Около 20 000 лева е достигнал месечният доход от заплата на най-високоплатените държавни служители - шефове на съдилища, членове на регулатори, европейски депутати, директори на болници, работещи с държавната здравна каса.

Това показва проверка в регистъра на Комисията за противодействие за корупцията (КПК), където всяка година служителите на ключови държавни постове отчитат доходи и имущество. Публикуваните през август 2025 г. декларации за са имуществото през 2024-а.

Разгледахме декларациите на знакови държавни служители - списъкът в текста не е изчерпателен.

Шефът на НАП Румен Спецов декларира месечен доход от 11 700 лева, а на съпругата си - близо 30 000 месечно от трудови договори.

Европарламент и комисия

Голяма разлика в трудовите възнаграждения - средномесечно, след облагане - са декларирали евродепутати. Около 14 000 лв. месечно е посочил Андрей Новаков, Ева Майдел - 15 000, Елена Йончева и Емил Радев - около 18 000, Кристиан Вигенин - 13 000, Радан Кънев - близо 20 000.

Еврокомисар Екатерина Захариева е посочила 17 100 от месечна заплата.

Съдебна система

Липсват декларациите на тримата големи в съдебната система - на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, на председателя на ВКС Галина Захарова и на председателя на ВАС Георги Чолаков.

Председателят на Конституционния съд (КС) Павлина Панова декларира 24 500 чист месечен доход.

Съдията от Конституционния съд Атанас Семов е декларирал близо 22 000 лева месечен доход, съдия Десислава Атанасова - 16 400, съдията в КС Надежда Джелепова - около 22 700.

По 22 000 месечен доход декларира членът на Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев. Неговите колеги във ВСС са посочили следните суми - Атанаска Дишева, Георги Кузманов, Даниела Маринов-Марчева и Гергана Мутафова - 18 700, Вероника Имова - 20 800.

Държавни регулатори

Председателят на КРС Иван Димитров декларира 15 700 лв. месечен доход. Зам-председателят на КРС Кристина Хитрова - 14 100, а членовете на комисията - между 12 000 и 14 000 лв.

Заместник-председателите на Сметната палата са декларирали около 20 000 лева месечно.

12 500 лв. месечно е декларирала бившата председателка на КЗК Юлия Ненкова.

Близо 30 000 лева месечно декларира управителят на БНБ Димитър Радев. Любопитно е, че по-голямата част от спестяванията и инвестициите на семейството му са в левове и в долари и по-малка част - в евро.

Подуправителят на БНБ Петър Чобанов декларира 25 000 средно месечно от трудови отношения, а подуправителят Андрей Гюров - 11 900 лв.

Председателят на КФН Бойко Атанасов декларира 17 900 месечен доход.

Близо 16 000 лева е заплатата на председателя на Комисията за защита от дискриминацията (КЗД) Ана Джумалиева.

Иван Иванов, който бе председател на КЕВР през отчетния период (2024 г.), е получавал 18 000 лева месечно.

Председателят на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова е декларирала 13 200 лв. месечен доход.

Антон Славчев - председател на КПК и КОНПИ през отчетния период - се е разписвал срещу 13 600 лева средно месечно. Директорът на Агенция "Митници" Георги Георгиев е получавал също толкова.

Председателят на ДАНС Пламен Тончев е получавал през 2024 г. около 10 600 лв. месечно.