14 тежки катастрофи със 17 пострадали за ден

OFFNews 31 октомври 2025 в 08:38 171 0
Катастрофа в София

Снимка БГНЕС/архив

17 души са ранени при 14 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си, цитирани от БТА. 

В София са регистрирани две тежки и 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 463 катастрофи с 38 загинали и 565 ранени.

Регистрирани са 5599 пътнотранспортни произшествия от началото на месеца, при които живота си са загубили 367 души, а пострадалите са 6976. 

