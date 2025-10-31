14 тежки катастрофи със 17 пострадали за ден

17 души са ранени при 14 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си, цитирани от БТА.
В София са регистрирани две тежки и 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.
От началото на месеца са станали 463 катастрофи с 38 загинали и 565 ранени.
Регистрирани са 5599 пътнотранспортни произшествия от началото на месеца, при които живота си са загубили 367 души, а пострадалите са 6976.
