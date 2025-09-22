Днес честваме 117 години от обявяването на независимостта на България.

22 септември е обявен за официален празник с решение на 38-ото Народно събрание от 10 септември 1998 година. Празникът се отбелязва по стар стил. През 1908 г. в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в Търново, днешно Велико Търново, княз Фердинанд I с манифест обявява независимостта на Княжество България. Така е отхвърлена васалната зависимост от Османската империя, наложена ѝ от Берлинския конгрес (13 юни-13 юли 1878). България е обявена за царство, а княз Фердинанд I приема титлата "цар на българите".

Велико Търново ще бъде център на тържествата днес. В крепостта "Царевец" сутринта с военен ритуал ще бъде издигнат българският трибагреник. От историческата крепост към центъра на града ще потегли празнично шествие, в което ще се включат и музикантите, участващи във Фестивала на военните духови оркестри.

В 19:00 часа на площад „Цар Асен“ ще се състои изпълнение на строеви хватки с оръжие от Представителната част на Националния военен университет „Васил Левски”. В 19:30 часа на площада в подножието на Царевец ще започне тържествената заря проверка. Празничният ден ще завърши с аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина” и тържествени илюминации.

Честването в София ще започне в 11:00 ч. пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I". В програмата ще участват Националната гвардейска част, вокален квартет "Славей", квартет "Светоглас", актрисата Василка Сугарева, Софийският духов оркестър към Общински културен институт - Дом на културата "Искър" с диригент Васил Делиев.