11-годишното момиче от Кула било пребито заради последван профил в социалните мрежи

OFFNews 13 август 2025 в 12:38 287 0
Снимката е илюстративна.

Снимка Getty Images
Снимката е илюстративна.

11-годишното момиче от Кула, което бе пребито от 13-годишна ученичка от Вълчедръм, е станало жертва на нападение заради това, че последвало определен профил в социална мрежа.

Видео от побоя се разпространи в интернет, след което в случая се намеси отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Кула. Уведомени са и органите на реда.

След постъпването на сигнала социални работници снели сведения от запознати със случая лица. Проведен бил и видеоразговор с пострадалото дете. Проверка е извършена и в РУ на МВР Кула и Районна прокуратура - Видин.

Инцидентът е от 8 август в центъра на Кула. Нападателката повалила жертвата на земята, хванала я за косата и я удряла, ритала и скубала, като я принуждавала да ѝ се моли.

Прокуратурата е решила да приложи възпитателни мерки спрямо 13-годишното момиче, тъй като то е малолетно и не носи наказателна отговорност. Преписката е изпратена на Местната комисия за борба с противообществените прояви, която ще определи конкретните мерки.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Православният поход от София до Рила