11 евро за ден в командировка, 22 евро - ако нощуваш

Дневни пари в размер 22 евро за всеки ден от командировката, когато командированият остава да нощува в мястото на командировката, и 11 евро при командироване в рамките на един ден, предвиждат промени в чл. 19 от Наредбата за командировките в страната.

Това предвижда Проект на Постановление на Министерския съвет (МС) за изменение на нормативни актове, внесен от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Проектът е публикуван за обществено обсъждане в Strategy.bg. Промените са свързани с привеждане на тези подзаконови нормативни актове в съответствие със Закона за въвеждане на еврото с оглед въвеждането на еврото като официална парична единица в България от 1 януари 2026 г.

В чл. 19 от Наредбата за командировките в страната е определен размерът на дневните пари, като е регламентирано, че на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката, а когато командироването е за един ден (без нощуване) дневните пари са в размер 50 на сто от този размер, посочват вносителите. От МТСП добавят, че в тази връзка е необходимо да се определи размер на дължимите дневни командировъчни пари в евро.

При спазване на правилата за превалутиране към официалния курс размерът на дневните пари следва да е 20,45 евро на ден. Това ще доведе до проблеми в практиката при определяне на размера на дневните пари, когато командироването е в рамките на един ден и се дължат 50 на сто от тази сума, доколкото не е възможно да се изплаща точният размер.

В тази връзка се предлага дневните пари да са в размер на 22 евро при командироване за повече от един ден, като дължимите дневни пари при командироване в рамките на един ден ще са 11 евро, разясняват от министерството. По този начин се осигурява по-лесно администриране и отчитане на дневните командировъчни пари, като няма да е необходимо да се правят изчисления в центове. Гарантират се и правата на работещите, за които няма да се намалява размерът на дохода с оглед въвеждане на еврото, уточняват от министерството.

Срокът за обществено обсъждане на проекта на Постановление на МС е 4 декември 2025 г. Предвижда се промените в наредбите да влязат в сила от 1 януари 2026 г.