10 съвета на Imoti.com за покупка на апартамент в Русе

Как да направите сигурна и изгодна сделка
Покупката на апартамент е едно от най-важните финансови решения в живота. Когато става въпрос за град като Русе – стратегически разположен, с добра инфраструктура и сравнително достъпни цени, възможностите са много, но и рисковете не липсват.
За да направите информиран и сигурен избор, експертите на Imoti.com споделят 10 ключови съвета, с които ще се ориентирате по-добре в пазара на недвижими имоти и ще избегнете скъпоструващи грешки при покупка на апартамент в Русе.
1. Изберете правилния квартал според нуждите си
Русе предлага различни райони с отличаващи се характеристики:
• Център – близо до институции, университети, заведения, но по-високи цени
• Здравец и Родина – добре уредени квартали с добри комуникации
• Чародейка и Дружба – достъпни цени, но ограничени опции за паркиране
• Възраждане – зеленина, близо до Парка на младежта
Съвет от Imoti.com: Използвайте карта с филтри в платформата, за да разгледате оферти по квартали и инфраструктура около тях (училища, магазини, градски транспорт).
2. Определете реалистичен бюджет с включени допълнителни разходи
Планирайте не само цената на апартамента, но и съпътстващите разходи като данък придобиване (2–3%), нотариални такси, агенционна комисиона (ако ползвате посредник) и ремонт и обзавеждане. За апартамент от 100 000 лв. реалният разход може да достигне до 110 000–115 000 лв.
3. Старо срещу ново строителство – преценете плюсовете и минусите
Предимствата на панелното строителство се състоят в по-просторните стаи и достъпната цена. Като недостатъци могат да се откроят честата липса на изолация и остарелите инсталации. Тухленото (старо) строителство, от своя страна, предлага по-дебели стени и по-добра звукоизолация. Недостатъците са: необходим ремонт, по-висок данък. Новото строителство предлага модерни технологии, асансьори, паркоместа. Често обаче е с по-малка площ спрямо цената. В повечето случаи е и без Акт 16.
Проверете документацията и степента на завършеност при ново строителство – много от сградите в Русе все още се строят.
4. Оценете реално състоянието на имота
Не се доверявайте само на снимки – при оглед обърнете внимание на: изложение и естествена светлина; състояние на дограма, инсталации, подови настилки; шумоизолация; влага, пукнатини, течове. Винаги правете оглед в светлата част на деня и при възможност – с техник или строител.
5. Проверете документи за собственост и тежести
Задължително изискайте нотариален акт, скица от кадастъра, удостоверение за тежести от Агенция по вписванията и одобрени строителни документи и Акт 16 (за нови сгради). Бъдете внимателни с оферти от „под наем“ или „по пълномощно“ – такива сделки изискват допълнителна проверка от юрист.
6. Не подценявайте паркирането и поддръжката на сградата
Голямо предимство е наличието на собствено паркомясто, подземен или надземен гараж, поддържан вход и асансьор, контрол на достъпа (видео, чипове). Тези опции могат да вдигнат стойността на имота и да ви спестят ежедневен дискомфорт. В Русе много блокове от 80-те и 90-те години нямат осигурени места за паркиране – проверете това предварително.
7. Огледайте района в различни части от деня
Съседство, шум, паркиране, улично осветление и дори запрашеност се усещат различно сутрин, следобед и вечер. Апартамент близо до училище може да е спокоен следобед, но шумен в 7–9 ч. сутринта.
8. Поговорете със съседи и домоуправител
Често най-полезната информация идва не от брокера, а от хората в сградата:
• Как се отоплява блока?
• Има ли проблеми с ВИК/ЕЛ инсталациите?
• Има ли шумни или проблемни съседи?
• Колко се събират за поддръжка?
Съседите могат да разкрият проблеми, които иначе биха останали скрити.
9. Използвайте проверен посредник или правна консултация
Работата с брокер може да ви спести време за преглед на десетки оферти. Не се налага да водите директни преговори с продавачи. Посредникът извършва проверка на документите и осъществява координация с нотариус.
В Imoti.com можете да разгледате оферти от проверени агенции и сертифицирани брокери.
10. Не бързайте – добрата сделка не се взима под напрежение
Психологическият натиск („има още кандидати“) е често използван трик. Оценете всички плюсове и минуси; реалната цена спрямо други сходни оферти и възможностите за финансиране, кредит или помощ от роднини. Ако не сте сигурни – оставете 24 часа за размисъл. По-добре пропусната оферта, отколкото лоша сделка.
Покупката на апартамент в Русе е отлична дългосрочна инвестиция, но изисква време, анализ и предпазливост. Следвайки съветите на Imoti.com, ще можете да сравните обективно различните оферти; да избегнете капани при старо или ново строителство и да направите сделка с увереност и сигурност.
