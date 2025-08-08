Влезе в сила Европейският акт за свобода на медиите, който забранява подслушването на журналисти

От днес е забранено подслушването на журналисти в Европейския съюз, след като влезе в сила Европейският акт за свободата на медиите EMFA.

Регламентът е първи по рода си в ЕС, като целта му е да защити журналистите от подслушване, шпионски софтуер и други форми на вмешателство, като същевременно укрепва независимостта и плурализма на медиите в Европа, посочва БГНЕС.

Забраната включва нерегламентирано подслушване, като изключения се допускат само при строги условия, касаещи национална сигурност. В случай на прилагане на СРС, те се ползват с пълна прозрачност към засегнатите, гласи регламентът.

Ако правата на журналистите са засегнати, те имат право да търсят съдебна защита.

С влизането на Регламента в сила, по-строги стават правилата за сваляне на съдържание от големи онлайн платформи, като Facebook, X, YouTube, а .државите ще са длъжни да анализират концентрацията на медийната собственост с цел противодействие на политическо и икономическо влияние.

Регламентът трябва да бъде приложен пряко във всички членки на ЕС.

