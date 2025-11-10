Тръмп плаши Би Би Си със съд за 1 млрд. долара, ако не изтеглят филма с монтираната реч

Редакцията на Би Би Си се извини на Белия дом за монтажа на речта на американския президент Доналд Тръмп от 6 януари 2021 г. в техен документален филм. Тръмп заплаши медията, че ще ги съди за 1 млрд. долара, ако не го "оттеглят".
Преди дни американски депутати заявиха, че Би Би си дължи отговори относно начина, по който речта на американския президент е била редактирана в документален филм на BBC Panorama.
Телевизионната програма на Би Би Си, излъчена през октомври 2024 г., е съединила две части от речта на Тръмп (на 50 минути една от друга), и я е представила като една непрекъсната част.
Британската медия потвърждава това, както и че веднага след тези откъси програмата е показан клип на крайната дясна група Proud Boys, маршируваща към Капитолия. Този клип обаче е бил заснет преди Тръмп да започне речта си.
„В резултат на това се е създало впечатлението, че президентът Тръмп е призовал директно към насилие. Би Би Си би искала да се извини за тази грешка в преценката“, заявява телевизионният оператор.
Би Би Си Нюз заявява, че не са имали намерение да подведат аудиторията си.
"Целта е била да се предадат ключовите послания от речта в „съкратен формат“, тъй като пълната реч е продължила над час, и да се илюстрира какво се е случвало през деня", заявяват от британската медия.
Тръмп обаче не е благосклонен към Би Би Си.
Американските медии съобщават за писмо от правния екип на американския президент Доналд Тръмп до Би Би Си.
В него медията получава краен срок до петък, 14 ноември, за да направи „цялостно и справедливо оттегляне“ на документалния филм „Панорама“ – или ще бъде съдена за 1 млрд. долара.
"Ако Би Би Си не се съобрази, президентът Тръмп няма да има друга алтернатива, освен да упражни своите законни и справедливи права, които са изрично запазени и не се отказват, включително чрез завеждане на съдебно дело за не по-малко от 1 000 000 000 долара обезщетение. Би Би Си е уведомена", гласи писмото.
