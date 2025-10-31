Церемонията Будител на годината – на 1 ноември на сайта на БНР

Кой е „Будител на годината 2025“ ще стане ясно на празничния 1 ноември. В 15.00 ч. на сайта ще бъде излъчена церемонията, с която завършва кампанията, организирана от Българското национално радио.

Победителят е един от десетте финалисти, вдъхновили българите и спечелили техния вот: успешните дарителски кампании „Аз вярвам и помагам“, Благовеста Пугьова от фондация „Подари време“, инициаторът на кампания срещу вредните вещества д-р Димитър Бакалов, публицистът Иван Ланджев, треньорът и вдъхновител на деца с двигателни и ментални затруднения Илиян Русев – Скури, добротворец, който подкрепя много каузи Кристина Патева-Маринова, създателят на „Черната писта“ на катастрофите в България Мартин Атанасов, бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов, Светослав Димитров и доброволците в гасенето на пожари и създателят на значими литературни проекти Тодора Радева.

Гледайте церемонията „Будител на годината 2025“ ТУК