Проф. Вили Лилков, общински съветник от Синя София, и Петър Славов, бивш депутат от 43-то народно събрание, сезираха СЕМ за повторението на сериала "На всеки километър" по Bulgaria On Air.
В отворено писмо до Съвета за електронни медии двамата припомнят, че филмът е сниман през 1969 г. по време на комунистическия режим и носи отпечатъка на тоталитарната епоха, както и че в него се съдържат много исторически неистини.
Проф. Лилков и Славов обръщат внимание, че в началото на всеки епизод се показва пропаганден надпис за комунистическия режим в България.
Комунистическият режим в България е обявен за престъпен със закон, а съгл. чл. 3, ал. 2 от ЗОКРБП, „БКП е била престъпна организация" - т.е. недопустимо е подобни лозунги да се излъчват в национален ефир, без поне да се направи уточнение за гореизложеното, смятат двамата политици.
Поискали сме от СЕМ да се намесят в рамките на правомощията им по Закона за радио и телевизия и да укажат на медията, че следва да предприемат адекватни действия за спазване на закона - дали като до "червената точка" цитират чл. 3, ал. 2 от закона, или просто като ни спестят този пропаганден надпис, обяснява проф. Вили Лилков във фейсбук.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
500
2
28.10 2025 в 14:16
2970
1
28.10 2025 в 13:24
България и ''Райнметал'' подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси (снимки)
Фискалният съвет: Уволнявайте полицаи, твърде много са
Принц Андрю е бил домакин на обвинените в сексуално насилие Епстийн, Максуел и Уайнстийн в частната си резиденция в Уиндзор
Принц Андрю е бил домакин на обвинените в сексуално насилие Епстийн, Максуел и Уайнстийн в частната си резиденция в Уиндзор
Управляващите се договориха за ротация на Киселова
Сини политици сезират СЕМ за пропаганда на комунистическия режим в ''На всеки километър''