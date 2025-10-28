Сини политици сезират СЕМ за пропаганда на комунистическия режим в ''На всеки километър''

Проф. Вили Лилков, общински съветник от Синя София, и Петър Славов, бивш депутат от 43-то народно събрание, сезираха СЕМ за повторението на сериала "На всеки километър" по Bulgaria On Air.

В отворено писмо до Съвета за електронни медии двамата припомнят, че филмът е сниман през 1969 г. по време на комунистическия режим и носи отпечатъка на тоталитарната епоха, както и че в него се съдържат много исторически неистини.

Проф. Лилков и Славов обръщат внимание, че в началото на всеки епизод се показва пропаганден надпис за комунистическия режим в България.

Комунистическият режим в България е обявен за престъпен със закон, а съгл. чл. 3, ал. 2 от ЗОКРБП, „БКП е била престъпна организация" - т.е. недопустимо е подобни лозунги да се излъчват в национален ефир, без поне да се направи уточнение за гореизложеното, смятат двамата политици.

Поискали сме от СЕМ да се намесят в рамките на правомощията им по Закона за радио и телевизия и да укажат на медията, че следва да предприемат адекватни действия за спазване на закона - дали като до "червената точка" цитират чл. 3, ал. 2 от закона, или просто като ни спестят този пропаганден надпис, обяснява проф. Вили Лилков във фейсбук.