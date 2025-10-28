Сини политици сезират СЕМ за пропаганда на комунистическия режим в ''На всеки километър''

OFFNews 28 октомври 2025 в 13:15 1466 2
Актьорът Коста Карагеоргиев в сериала

Снимка Архив
Актьорът Коста Карагеоргиев в сериала "На всеки километър"

Проф. Вили Лилков, общински съветник от Синя София, и Петър Славов, бивш депутат от 43-то народно събрание, сезираха СЕМ за повторението на сериала "На всеки километър" по Bulgaria On Air. 

В отворено писмо до Съвета за електронни медии двамата припомнят, че филмът е сниман през 1969 г. по време на комунистическия режим и носи отпечатъка на тоталитарната епоха, както и че в него се съдържат много исторически неистини. 

Проф. Лилков и Славов обръщат внимание, че в началото на всеки епизод се показва пропаганден надпис за комунистическия режим в България.

Комунистическият режим в България е обявен за престъпен със закон, а съгл. чл. 3, ал. 2 от ЗОКРБП, „БКП е била престъпна организация" - т.е. недопустимо е подобни лозунги да се излъчват в национален ефир, без поне да се направи уточнение за гореизложеното, смятат двамата политици. 

Поискали сме от СЕМ да се намесят в рамките на правомощията им по Закона за радио и телевизия и да укажат на медията, че следва да предприемат адекватни действия за спазване на закона - дали като до "червената точка" цитират чл. 3, ал. 2 от закона, или просто като ни спестят този пропаганден надпис, обяснява проф. Вили Лилков във фейсбук. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    500

    2

    Незначителен червей

    28.10 2025 в 14:16

    -0
    +12
    Гнусно поколение,гнусни филми. Бат Сергей прижеве го нарече българските Междузвездни войни Боже колко мъка и разрушения са причинили на България тези свини ,комунистите. Станислав Трифонов е като Гъоте,в сравнения с цялата помиярска култура на 9 септемврийските колтаци.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    28.10 2025 в 13:24

    -0
    +0
    Не си спомням от тая помия ли беше оня откъс, в който комунягите бяха запалили фитила на бомбата в църквата и с намигания си викаха "Христос возкресе!". Тотална гнус!
     