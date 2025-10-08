Новата ера на VIASAT KINO — култови класики, екшън трилъри

Високооктанов сезон от екшън трилъри, изпълнен с теми за мании, паранои и психологически крайности тече усилено по Viasat Kino.

От блестящия с актьорския си състав „Улични крале" – на 9 октомври - и римейка на бруталния „Сламени кучета“ – на 11 октомври, през определящи жанра сай-фай култове като продължението „Блейд Рънър 2049" – на 12 октомври - до завладяващите дълбини на „Дама, поп, асо, шпионин" – 29 октомври. С екшън епоси, военни истории и заплетени мистерии, тази трилър колекция има силно въздействие...

Не пропускайте и култовия „Венъм“ с Том Харди – след полунощ на 9 октомври срещу 10 октомври и от 22:00 ч. на 30 октомври – вижте по-долу ПЪЛЕН VIASAT KINO ПЪТЕВОДИТЕЛ КЪМ ХИТА ЗА АНТИГЕРОЯ, както и поредицата от пет филма за най-обичания комикс герой в света – „Спайдър-мен“ – първите три филма плюс „Невероятният Спайдър-мен“ и „Спайдър-мен: Завръщане у дома“ – в пет поредни вечери след 19:00 часа от 13 октомври до 17 октомври.

В тази рубрика е и първата дама на Viasat Kino този месец – Ана де Армас, която се появява както в „Блейд Рънър 2049“, така и в „Дълбока вода“ с Бен Афлек – на 13 октомври.

Венъм по Viasat Kino: Пълен пътеводител към хита за антигероя

Тази завладяваща смесица от научна фантастика, екшън и черен хумор е с участието на Том Харди в ролята на Еди Брок, журналист, който се превръща в извънземния симбиот Венъм. Режисиран от Рубен Флайшер, този блокбъстър продължава да се радва на световна популярност и сега пристига по Viasat Kino.

Не пропускайте премиерата в четвъртък, 9 октомври срещу петък, 10 октомври, от 00:05 ч., с още едно октомврийско излъчване в четвъртък, 30 октомври от 22:00 ч.

За какво е „Венъм“?

Филмът разказва историята на Еди Брок, разследващ журналист, който не е имал късмет. Докато разследва съмнителни корпоративни експерименти, той се свързва с извънземна форма на живот, наречена Венъм. Заедно те сформират необичайно партньорство - понякога комично, понякога ужасяващо - за да се борят с онези, които искат да експлоатират вида симбиотични организми.

Към кой жанр принадлежи Venom?

Това е хибрид между супергеройски екшън, научна фантастика, ужас и черна комедия. Въпреки че е базиран на комиксите на Marvel, той се откроява от типичните филми за супергерои, като включва готическа атмосфера и неочакван хумор.

Кой участва във филма „Венъм“?

Том Харди, най-известен с номинираното си за Оскар изпълнение в „Завръщането“ (2015) и култовите си роли в „Лудия Макс: Пътят на яростта“ и „Черният рицар: Възходът“, играе главната роля. Мишел Уилямс, която играе Ан Уейинг, е номинирана за четири награди „Оскар“ („Планината Броукбек“, „Блу Валънтайн“). Риз Ахмед, който играе антагониста Карлтън Дрейк, спечели награда „Еми“ за ролята си във „Злокобна нощ“ (HBO). В актьорския състав са още Рийд Скот („Вицепрезидентът“) и Скот Хейз („Дете на Бог“).

Кой режисира „Венъм“?

Рубен Флайшер. Той стана известен с хитовата хорър-комедия „Зомбиленд“ (2009), последвана по-късно от „Гангстерски отряд“ и „Зомбиленд: Втори удар“ (2019) – филмът е по Viasat Kino на 23 октомври в 22:00 ч. Флайшер е известен с динамичния си визуален стил и е работил и по големи франчайз проекти, което го прави силен избор за режисиране на адаптация на комикс.

Струва ли си да се гледа „Венъм“?

Абсолютно! Докато критиците бяха разделени, публиката прегърна хаотичния чар на филма, което го изстреля над 856 милиона долара в световния боксофис. „Венъм“ е филм, който или обичаш, или обичаш да мразиш, но така или иначе си струва да си съставиш собствено мнение. И ако не друго, е задължително да се гледа заради уникалното, харизматично и като цяло забавно изпълнение на Том Харди.

Какво прави Venom толкова популярен?

Филмът намери своята ниша, като съчета елемент на ужас с преувеличена комедия. Постоянните закачки между Венъм и Еди дават странен, забавен контрапункт на екшън сцените. Този нестандартен хумор - понякога абсурден, понякога остроумен - го отличава от други, по-мрачни истории за супергерои и му позволи да изгради култ сред последователите си.

Кой герой от комикс е вдъхновил Венъм?

Той идва директно от Marvel Comics, където е един от най-емблематичните противници на Спайдър-мен, а по-късно се превръща в антигерой. Филмът е силно повлиян от сюжетни линии от „Смъртоносен защитник“ и „Планетата на симбиотите“.

Някои интересни факти зад кулисите:

• Саундтракът към филма е композиран от Лудвиг Гьорансон, който печели „Оскар“ малко след това за „Черната пантера“.

• По сведения на очевидци, Том Харди е импровизирал голяма част от диалога на Еди и Венъм, което е придало на героите хаотична енергия.

• Харди твърди, че около 30–40 минути от любимите му сцени са били изхвърлени при монтажа.

• Снимките са в Атланта, Ню Йорк и Сан Франциско, където цели улици са били затворени за зрелищните сцени с преследване с мотоциклети.

Има ли продължения на Venom?

Да. „Venom: Let There Be Carnage“, чиято премиера беше през 2021 г. и отново с участието на Том Харди. Трилогията завършва с „Venom: The Last Dance“, чиято премиера бе през 2024 г. Харди е в центъра на поредицата, едновременно в главната роля и копродуцент, демонстрирайки силната си идентификация с героя.

Често задавани въпроси:

1. Кой е Венъм? Венъм е извънземен симбиот, който се свързва с Еди Брок, давайки му свръхчовешки способности и раздвоение на личността, което може да бъде опасно и непредсказуемо.

2. Кога е по Viasat Kino? Премиерата е в четвъртък, 9 октомври срещу петък, 10 октомври, от 00:05 ч., с още едно октомврийско излъчване в четвъртък, 30 октомври от 22:00 ч.

3. Част ли е „Венъм“ от Marvel Cinematic Universe? Не, той съществува във вселената на Спайдърмен на Sony, отделно от MCU.

4. „Венъм“ има ли щастлив край? Завършва с това, че Еди и Венъм сключват неспокоен съюз, подготвяйки сцената за бъдещи филми от поредицата.

5. Какво друго мога да гледам по Viasat Kino през октомври, подобно на Venom?

• Спайдър-мен — понеделник, 13 октомври в 19:20 ч.

• Спайдър-мен 2 — вторник, 14 октомври в 19:15 ч.

• Спайдър-мен 3 — сряда, 15 октомври в 19:50 ч.

Тези супергеройски приключения са идеалното допълнение към „Венъм“.

Copyright © Sony Pictures Television

Блейд Рънър 2049

Неделя, 12 октомври в 22:00 ч.

Жанр: Екшън/ драма/ мистерия

Режисьор: Дени Вилньов

В ролите: Харисън Форд, Райън Гослинг, Ана де Армас

Оригинално заглавие: Blade Runner 2049

Година: 2017

Държава: САЩ

Тридесет години след събитията от първия филм, нов офицер от полицията на Лос Анджелис - офицер К - разкрива дългогодишна тайна, която има потенциала да потопи останките от обществото в хаос; откритието на К го отвежда на мисия да намери Рик Декард, бивш полицейски офицер, който е в неизвестност от 30 години.



Copyright © New Regency

Трейлър за „Дълбока вода“ по Viasat Kino

Дълбока вода

Четвъртък, 13 октомври в 22:00 ч.

Жанр: Криминален/ драма/ мистерия/ романтичен/ трилър

Режисьор: Ейдриън Лайн

В ролите: Бен Афлек, Ана де Армас, Трейси Летс

Оригинално заглавие: Deep Water

Година: 2022

Държава: САЩ

Двойката Вик и Мелинда Ван Алън живеят в малкото градче Литъл Уесли; бракът им без любов се поддържа само от нестабилно споразумение. С цел да да избегнат бъркотията от един развод, на Мелинда е позволено да има произволен брой любовници, стига да не изостави семейството си. За да прекъсне успешно поредната връзка на Мелинда, Вик заявява, че е убил един от бившите ѝ любовници.



Copyright © StudioCanal

Трейлър за „Дама, поп, асо, шпионин“ по Viasat Kino

Дама, поп, асо, шпионин

Събота, 29 октомври в 22:00 ч.

Жанр: Драма/ мистерия/ трилър

Режисьор: Томас Алфредсон

В ролите: Гари Олдман, Колин Фърт, Том Харди, Бенедикт Къмбърбач, Марк Стронг

Оригинално заглавие: Tinker, Tailor, Soldier, Spy

Година: 2011

Държава: Обединено кралство/ САЩ

Заради провалена мисия на чужда територия британският шпионин Джордж Смайли се оттегля в полусянка, за да търси внедрен агент на Съветския съюз в МИ-6. Гари Олдман е петият актьор в ролята на Джордж Смайли - главен герой в шпионските романи на Джон Льо Каре. Екранизацията на "Дама, поп, асо, шпионин" е втора, 32 години след едноименния телевизионен сериал от 1979, с участието на Алек Гинес.

За още следете чисто новия https://viasatkino.bg/cult-films