Незначително увеличение на бюджетите на БНТ и БНР за 2026

Незначително увеличение на бюджетите си за 2026 година получават общественото радио и телевизия БНР и БНТ, става ясно от одобрения от кабинета днес проект за държавен бюджет. Предстои бюджетът да бъде разгледан в парламента.

Бюджетите на двете обществени медии се изчисляват на база час програма. За БНТ ставката за следващата година е 1378 евро за 35 040 часа, а за БНР - 345 евро за 100 375 часа. Това прави съответно 94,3 млн. лева и 67,7 млн. лева за година.

През 2025 г. бюджетът на БНТ бе 93,6 млн. лева, а на националното радио - 66,1 млн. лева.

От правителствената пресслужба посочват, че в така изчислените ставки са взети предвид ефектите от увеличението на минималната работна заплата, на максималния осигурителен доход от 1 януари 2026 г. и на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“. "По проектите на бюджети на БНТ и БНР е разчетена политика по доходите и са заложени средства за актуализиране на възнагражденията на членовете на Управителните съвети на обществените медии в съответствие с разпоредбите на Закона за радиото и телевизията", пише още в съобщението, но не се посочват параметри за тези увеличения.

На база на определените нормативи за час програма се определят проектите на трансфери (субсидия) от държавния бюджет на БНТ и БНР за изпълнението на функциите им като национални обществени доставчици на аудио-визуални медийни услуги и радиоуслуги.