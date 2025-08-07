Как нежната душа на съдия Светлин Михайлов стана бухалка срещу Медиапул (видео)

Сайтът Медиапул беше осъден да плати обезщетение, защото героят на статиите им се се е почувствал обиден, въпреки че всички факти в тях са верни.

Героят на тези статии е Светлин Михайлов, действащ съдия в Търговско отделение на Софийския апелативен съд, когато течеше конкурс за избор на председател на Софийския градски съд. Тогава Светлин Михайлов иска за втори път да оглави този съд и Медиапул публикува общо 4 статии.

В тях аз се възползвах от правото си да изразя мнение и оценка за дейността на Светлин Михайлов и го определих като "скандален", разказва журналистът Борис Митов, един от малкото съдебни репортери, автор на тези статии.

Върховният касационерн съд прие, че почти всички твърдения в тези статии са обидни и клеветнически за Светлин Михайлов. Той се е отчуждил, изпитал е здравословни и психически проблеми заради тях. Съответно съдът увеличи 5 пъти обезщетението, което беше присъдено на втора инстанция. Така, заедно с лихвите и други разходи, Медиапул трябва да плати 43 000 лева.

Сумата беше събрана само за един ден от читатели на сайта, който е един от малкото еталони за качествена журналистика в България.

В статиите няма факти, които са неверни, каза главният редактор на Медиапул Стояна Георгиева. Да, в някои от тези статии има изразено мнение и квалификации. Но това е основно право и задължение на журналистиката, освен да предоставя фактите.

Делото е типичен пример за бухалка и опит за затваряне устата на журналистиката. Също така е пример да се покаже какво се случва с журналистите, ако си позволят да пишат срещу определени лица.

По него има един куп други скандални подробности. Един от съдиите има отвод на една от инстациите, защото е близък със Светлин Михайлов. На следващата обаче той е допуснат в състава, защото се е преместил да работи на горния етаж и вече не е толкова близък.

Още нещо скандално - не е запорирана само сумата, за която претендира Михайлов. Запорирани са всички сметки на Медиапул, както и личните сметки на Борис Митов и Стояна Георгиева. Отнема почти година, за да се докаже, че това е нередно и да придобият достъп до сметките си.

За това какво пише в самите статии, как е достигнато до информацията в тях, какво е наранило душата на съдия Светлин Михайлов и му е причинило здравословни проблеми, вижте разговора ни със Стояна Георгиев и Борис Митов във видеото.

Говорим си и за философски неща. Например за това, че със сигурност Медиапул ще осъди България в Страсбург. Но обезщетението ще бъде платено от държавния бюджет, тоест от всички нас. А съдия Светлин Михайлов ще си остане с парите, за които вече е осъдил колегите ни за наранената си душа.

А ако това видео Ви кара да се гневите, споделете го и го коментирайте. Това е начинът да стигне до колкото се може повече хора.