Италиански журналист бе уволнен, след като попита ЕК за Израел и Газа

Италиански журналист бе уволнен, след като зададе въпрос на говорител на Европейската комисия (ЕК) относно отговорността на Израел за възстановяването на Газа.

На пресконференция на ЕК в Брюксел на 13 октомври Нунциати пита говорителката Паула Пиньо:

„Вие многократно сте заявявали, че Русия трябва да плати за възстановяването на Украйна. Смятате ли, че Израел също трябва да плати за възстановяването на Газа, като се има предвид, че унищожи голяма част от ивицата и нейната гражданска инфраструктура?“

Пиньо не дава директен отговор.

Въпросът на журналиста е зададен в деня, в който се състоя размяна на заложници - тогава "Хамас" освободи 20 затворници, държани в ивицата Газа, а Израел освободи около 2000 палестински затворници, съгласно споразумението за прекратяване на огъня в Газа, постигнато с посредничеството на САЩ.

Габриеле Нунциати е кореспондент в Брюксел на информационната агенция Agenzia Nova. След брифинга му е било съобщено, че сътрудничеството му с агенцията е прекратено на 27 октомври.

Международната и Европейската федерации на журналистите (IFJ-EFJ) осъди уволнението на журналиста и критикува информационната агенция Agenzia Nova за цензурирането на Нунциати, което му е попречило да изпълнява свободно работата си.

Самият журналист казва пред италианския онлайн вестник Fanpage.it, че между 15 и 23 октомври на няколко пъти е получил телефонни обаждания от информационната агенция Agenzia Nova. Целта на тези доста напрегнати телефонни разговори била да обсъдят въпроса, който Нунциати задал на говорителя на Европейската комисия и който информационната агенция Agenzia Nova счела за неподходящ.

В уведомлението за прекратяване на договора не е била посочена причина за решението.

Представител на „Агенция Нова“ заявява пред Fanpage.it, че въпросът на Нунциати е бил „напълно неуместен и технически неточен“ и е създал „неудобство за агенцията“. В отговора си, публикуван от Fanpage.it, „Агенция Нова“ обяснява, че „проблемът е, че Русия […] нахлу в Украйна, суверенна държава, без да бъде провокирана“, докато „Израел е претърпял въоръжено нападение“.

Филиалът на EFJ, Националната федерация на италианската преса (FNSI), изрази подкрепа за своя колега: „Неприемливо е един въпрос, колкото и неудобен да е, да му струва работата“, посочва федерацията.

Националният съвет на Италианската журналистическа колегия също изрази шок от инцидента, призовавайки за незабавното възстановяване на Нунциати на поста му и припомняйки, че „ролята на журналиста, независимо от договорните защити, е да задава въпроси, които могат да бъдат неудобни или нежелани“.