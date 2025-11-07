Италиански журналист бе уволнен, след като попита ЕК за Израел и Газа

Maя Младенова 07 ноември 2025 в 09:09 1160 3
Габриеле Нунциати

Снимка Екранна снимка
Габриеле Нунциати на брифинга на ЕК

Италиански журналист бе уволнен, след като зададе въпрос на говорител на Европейската комисия (ЕК) относно отговорността на Израел за възстановяването на Газа.

На пресконференция на ЕК в Брюксел на 13 октомври Нунциати пита говорителката Паула Пиньо:

„Вие многократно сте заявявали, че Русия трябва да плати за възстановяването на Украйна. Смятате ли, че Израел също трябва да плати за възстановяването на Газа, като се има предвид, че унищожи голяма част от ивицата и нейната гражданска инфраструктура?“

Пиньо не дава директен отговор.

Въпросът на журналиста е зададен в деня, в който се състоя размяна на заложници - тогава "Хамас" освободи 20 затворници, държани в ивицата Газа, а Израел освободи около 2000 палестински затворници, съгласно споразумението за прекратяване на огъня в Газа, постигнато с посредничеството на САЩ.

Габриеле Нунциати е кореспондент в Брюксел на информационната агенция Agenzia Nova. След брифинга му е било съобщено, че сътрудничеството му с агенцията е прекратено на 27 октомври.

Международната и Европейската федерации на журналистите (IFJ-EFJ) осъди уволнението на журналиста и критикува информационната агенция Agenzia Nova за цензурирането на Нунциати, което му е попречило да изпълнява свободно работата си.

Самият журналист казва пред италианския онлайн вестник Fanpage.it, че между 15 и 23 октомври на няколко пъти е получил телефонни обаждания от информационната агенция Agenzia Nova. Целта на тези доста напрегнати телефонни разговори била да обсъдят въпроса, който Нунциати задал на говорителя на Европейската комисия и който информационната агенция Agenzia Nova счела за неподходящ.

В уведомлението за прекратяване на договора не е била посочена причина за решението.

Представител на „Агенция Нова“ заявява пред Fanpage.it, че въпросът на Нунциати е бил „напълно неуместен и технически неточен“ и е създал „неудобство за агенцията“. В отговора си, публикуван от Fanpage.it, „Агенция Нова“ обяснява, че „проблемът е, че Русия […] нахлу в Украйна, суверенна държава, без да бъде провокирана“, докато „Израел е претърпял въоръжено нападение“.

Филиалът на EFJ, Националната федерация на италианската преса (FNSI), изрази подкрепа за своя колега: „Неприемливо е един въпрос, колкото и неудобен да е, да му струва работата“, посочва федерацията.

Националният съвет на Италианската журналистическа колегия също изрази шок от инцидента, призовавайки за незабавното възстановяване на Нунциати на поста му и припомняйки, че „ролята на журналиста, независимо от договорните защити, е да задава въпроси, които могат да бъдат неудобни или нежелани“.

    Мая Младенова

    Мая Младенова e журналист, редактор и преводач. Започва кариерата си преди близо 20 години във вестникарството. Заместник главен редактор на OFFNews от 2012 г. Пише за медии, политика и др.

    3920

    3

    Constanza

    07.11 2025 в 09:57

    -0
    +1
    Агенцията има право да изгони всеки, когото прецени. Особено журналист, който не може да схване посочената по-долу "малка" разлика.

    3420

    2

    avitohol

    07.11 2025 в 09:56

    -0
    +4
    По принцип реално погледнато Израел е построил Газа.
    Малката част от това мързеливо плестинско племе което никоя арабска държава дори не иска да припознае работи в Израел. Те няма от къде другаде да вземат пари освен от тях и от помощи.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    07.11 2025 в 09:34

    -0
    +6
    Не зная как се уреждат тези неща в международното право, ама има една малка разлика между свинщината в Украйна и свинщината в Газа: все пак Оркистан нападна Украйна, а Израел беше нападнат от ония маймуни газианците.

    А иначе да се уволняват журналисти за задаване на въпроси е чиста проба путлеризъм. В по-софт вариант, де. Тоя в Оркистан щяха да го гръмнат някои чеченци в някой вход.
     
