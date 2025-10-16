bTV обяви, че се разделя с Венета Райкова

bTV Media Group и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“, съобщиха тази сутрин от медията.

Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията, се казва в лаконично съобщение за решението.

По информация на OFFNews решението за раздялата е по инициатива на bTV, след като е отчетен имиджовият ефект върху телевизията от скандала между Венета Райкова и Георги Тошев.

Ето какво посочват от bTV:

Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу „Преди обед“ e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство. Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси.

Няма информация кой ще води предаването.

Райкова стана водеща на "Преди обед" от началото на новия телевизионен сезон. Подборът на гости и теми обаче скандализираха много зрители, гарнирани с гадания, астрологични прогнози и врачуване в ефир. Предаването напусна и продуцентът Георги Тошев, след като Райкова и фолкпевицата Мария си позволиха да го обсъждат по време на разговора си.

След неговата оставка Райкова излезе в болничен и трябваше да се върне днес в ефира. Вместо това дойде новината за раздялата.