bTV обяви, че се разделя с Венета Райкова

bTV Media Group и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“, съобщиха тази сутрин от медията.
Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията, се казва в лаконично съобщение за решението.
По информация на OFFNews решението за раздялата е по инициатива на bTV, след като е отчетен имиджовият ефект върху телевизията от скандала между Венета Райкова и Георги Тошев.
Ето какво посочват от bTV:
Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу „Преди обед“ e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство. Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси.
Няма информация кой ще води предаването.
Райкова стана водеща на "Преди обед" от началото на новия телевизионен сезон. Подборът на гости и теми обаче скандализираха много зрители, гарнирани с гадания, астрологични прогнози и врачуване в ефир. Предаването напусна и продуцентът Георги Тошев, след като Райкова и фолкпевицата Мария си позволиха да го обсъждат по време на разговора си.
След неговата оставка Райкова излезе в болничен и трябваше да се върне днес в ефира. Вместо това дойде новината за раздялата.
Цялото семейство:
Родителите са на работа.
Децата са на д.градина/училище.
Бабите/дядовците се разхождат, пазаруват или са вкъщи.
Поправям...
Дневното токшоу „Преди обед“ e предпочитано(дали?) място за бабите и, евентуално, за някои дядовци.
