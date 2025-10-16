bTV обяви, че се разделя с Венета Райкова

OFFNews 16 октомври 2025 в 10:08 7725 7
Венета Райкова

Снимка Екранна снимка
Венета Райкова

bTV Media Group и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“, съобщиха тази сутрин от медията.

Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията, се казва в лаконично съобщение за решението.

По информация на OFFNews решението за раздялата е по инициатива на bTV, след като е отчетен имиджовият ефект върху телевизията от скандала между Венета Райкова и Георги Тошев.

Ето какво посочват от bTV:

Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу „Преди обед“ e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство. Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси.

Няма информация кой ще води предаването.

Райкова стана водеща на "Преди обед" от началото на новия телевизионен сезон. Подборът на гости и теми обаче скандализираха много зрители, гарнирани с гадания, астрологични прогнози и врачуване в ефир. Предаването напусна и продуцентът Георги Тошев, след като Райкова и фолкпевицата Мария си позволиха да го обсъждат по време на разговора си.

След неговата оставка Райкова излезе в болничен и трябваше да се върне днес в ефира. Вместо това дойде новината за раздялата.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    11000

    7

    davey

    16.10 2025 в 12:18

    -0
    +3
    Изкара ли месец?

    2485

    6

    Stoyancho

    16.10 2025 в 11:54

    -0
    +3
    Всяко чудо за 3 дни

    2000

    5

    The Something

    16.10 2025 в 11:50

    -0
    +3
    Кой ли гледа български телевизии? Безкрайно тъпи шоупрограми, тенденциозно представени новини и филми от преди 30-40 години, а забравих и реклами през пет минути, за да могат да полуават огромни заплати.

    20429

    4

    случайно прочетох

    16.10 2025 в 11:43

    -0
    +5
    Даже абонатите на "БГ мама" едва ли биха издържали тъпотиите на Райкова и Гала. Кой ги гледа ми е много чудно?

    3146

    3

    1215

    16.10 2025 в 11:19

    -0
    +5
    Гледането на тези глупости го могат само скучаещи екземпляри чакащи да стане яхнията за обед, да се наплюскат и привечер пак да се чучнат за нова порция глупости.Печелят единствено рекламодателите.

    4047

    2

    IvoIvo

    16.10 2025 в 11:18

    -0
    +5
    Хахахаха! Успешен експеримент :)

    6764

    1

    GB

    16.10 2025 в 10:50

    -0
    +5
    "Дневното токшоу „Преди обед“ e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство" - от изявлението на bTV.


    Цялото семейство:

    Родителите са на работа.
    Децата са на д.градина/училище.
    Бабите/дядовците се разхождат, пазаруват или са вкъщи.

    Поправям...

    Дневното токшоу „Преди обед“ e предпочитано(дали?) място за бабите и, евентуално, за някои дядовци.
     
    X

    Финансовият подкаст на OFFNews: Еврото в България – какво да очакваме за заемите и джоба ни?